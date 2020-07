Serie A: un campionato che sembra non voler vincere nessuno

A cinque giornate dal termine la Juventus è saldamente in testa, ma ad oggi nella lotta scudetto, sono le più le occasioni perse dalle inseguitrici, di cui molte hanno molto da rammaricarsi

Se all’inizio ci avessero detto che a cinque giornate dalla fine la Juventus sarebbe stata prima con sei punti di vantaggio sull’Inter, ci sarebbe sembrato tutto normale. Ma questo campionato, fin qui, non ha avuto niente di normale: infatti si ritrova in testa la squadra che ha sbagliato meno, con alle spalle un mucchio di squadre che avrebbero potuto fare di più, insidiandola maggiormente.

Atalanta a parte, tutte le altre squadre che occupano i primi sette posti della classifica hanno sofferto sotto l’aspetto del gioco, avendo di conseguenza anche ripercussioni sui risultati e sul cammino complessivo. La Juventus è l’emblema di questo aspetto, con una manovra che ha stentato spesso a decollare e che di collettivo ha fatto vedere ben poco, vuoi per le caratteristiche dei giocatori a disposizione, vuoi per alcune scelte sbagliate da parte di Sarri. Dunque non c’è da stupirsi se la squadra bianconera ha preso molti più gol di quanto non ne subisse in passato, come non c’è da stupirsi se abbia lasciato dei punti per strada, con squadre di livello più basso, ma messe meglio in campo, come il Sassuolo ad esempio o il Verona, capace anche di battere i bianconeri. Qualcosa di buono si era visto quando Sarri aveva deciso di giocare con il 4-3-1-2, ma nel complesso la squadra, si è retta sulle giocate di alcuni singoli: Ronaldo e Dybala su tutti, ed è a loro che deve il primato in classifica, ma lo deve ancora di più agli avversari incapaci di tenerle testa.

L’antagonista principale era l’Inter e la squadra di Conte, è riuscita a tener testa ai bianconeri fino a Natale. Da gennaio infatti, c’è stato un lento declino che ha portato i nerazzurri ad essere superati dalla Lazio. Forse si è trattato di una mancanza di soluzioni ad un gioco prevedibile, a cui aggiungere alcune scelte di mercato che non hanno pagato come ci si attendeva e alcuni infortuni, ed ecco che l’Inter si è staccata. Ma allo stesso tempo la squadra nerazzurra è ad oggi la più accreditata a poter fare uno scherzetto ai bianconeri, che non avrebbe il sapore di sorpresa: ad oggi l’Inter è la squadre che ha preso meno gol nel torneo e se la squadra di Sarri dovesse continuare ad avere poca profondità, potrebbe seriamente rischiare di vedersi beffata sul filo di lana.

Lo scudetto sarebbe stato il sogno della Lazio che è stata vicinissima a realizzarlo, ma la prima sconfitta dopo alla ripresa del campionato ha tolto certezze alla squadra di Inzaghi, che ha smesso di crederci, tornando a giocare addirittura peggio di inizio stagione. Un discorso che potrebbe essere fatto anche per altre tre big: Roma, Milan e Napoli. Tutte e tre partite con ambizioni diverse rispetto alla posizione che occupano e finite lì per un periodo negativo in cui i risultati non sono arrivati. Tutte e tre però hanno fatto vedere a tratti anche un buon calcio e un buona manovra e forse non è sbagliato scrivere che sono le tre squadre tra le big ad avere più rimpianti.

E poi ci sono loro, quelle che giocano e anche bene e che a conti quasi fatti hanno dimostrato di fare meglio delle grandi: Atalanta, Sassuolo e Verona sono tre esempi concreti di come quando si abbiano idee e programmazione i risultati arrivino. Tutte e tre occupano la loro posizione di classifica grazie al gioco, figlio delle idee dei loro allenatori. A prescindere di come finiranno il campionato meritano i complimenti per quanto fatto: i bergamaschi hanno il migliore attacco e sono lanciati verso quota 100, il Sassuolo ha fatto un girone di ritorno in cui ha battuto Roma e Lazio, oltre a pareggiare con Inter e Juve. E il Verona ha la quarta difesa del campionato.

A tenere banco fino alla fine sarà la corsa salvezza, con il duello tra Genoa e Lecce. Una corsa da cui sembrano essersi tirate fuori del tutto e con molta fatica squadre del calibro di Fiorentina, Sampdoria, Torino e Udinese: tutti esempi di scarsa programmazione e di un pessimo gioco, a volte compensato dalla grinta che alcuni allenatori come Ranieri e Iachini ad esempio, hanno saputo trasmettere alle proprie squadre. Una situazione che le rispettive società dovrebbero tenere in considerazione per il futuro, magari programmando meglio le stagioni a venire.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: calciomercato.com