Serie A ufficializzate le date della stagione 2023/2024

Si partirà il 20 agosto 2023 e si concluderà il 26 maggio 2024

Come deliberato durante il consiglio del 14 novembre, la Lega Serie A, con il comunicato ufficiale n.98 in data odierna, ha reso noto le date per la prossima stagione. Tale comunicazione è uscita in anticipo rispetto alle edizioni precedenti, probabilmente anche questo fattore influenzato dal mondiale in corso e anche se il campionato in essere finirà più tardi del solito, l’ultima giornata di giocherà infatti nel primo weekend di giugno (due settimane più tardi rispetto alla stagione precedente), la prossima edizione della Serie A inizierà come di consuetudine ad agosto.

Fonte foto: sportface.it

Luigi A. Cerbara