Serie A: esonero di Castori alla Salernitana, al suo posto Colantuono

Fatale per il tecnico dei campani la sconfitta di sabato contro lo Spezia, per l’allenatore romano invece si tratta di un ritorno al passato dopo tre anni di stop

Non è un inizio di stagione facile per gli allenatori delle squadre che occupano la parte sinistra della classifica. In appena otto giornate infatti, ci sono stati già tre esoneri e probabilmente altri ce ne saranno. Dopo Leonardo Semplici ed Eusebio di Francesco, allontanati rispettivamente dalle panchine di Cagliari e Verona, ora tocca a Fabrizio Castori, che lascia la guida della Salernitana dopo nemmeno due mesi dall’inizio del campionato.

La decisione ufficiale è arrivata ieri pomeriggio, con un comunicato ufficiale sul sito del club campano: “Dopo l’ennesima sconfitta maturata ieri l’U.S. Salernitana 1919 ritiene necessario far conoscere il proprio sentire e le conseguenti decisioni. Non è assolutamente tollerabile un atteggiamento remissivo e rinunciatario, in particolar modo nelle occasioni in cui è necessario testimoniare, nei fatti, la propria capacità di determinazione nel perseguire l’obiettivo. Fermo restando il rispetto e l’ammirazione per gli antagonisti che hanno prevalso, di cui si riconosce e si apprezza il valore, è troppe volte mancato l’agonismo, la ferma volontà di far valere le ragioni proprie; è troppe volte mancato, quando necessario, il proverbiale “non ci sto” o il “basta così”, comportamento cioè di chi vuole andare oltre il limite quando ciò è doverosamente possibile”. Una presa di posizione abbastanza netta, dopo un inizio di campionato obiettivamente difficile. La Salernitana infatti è ultima in classifica, con appena 4 punti raccolti in 8 giornate. Oltre alle sei sconfitte pesano i numeri negativi sia riguardo ai gol fatti che a quelli subiti, dato che la formazione dell’ex mister Castori è ad oggi il secondo peggior attacco della Serie A e la terza peggiore difesa. L’impatto con la massima divisione del calcio italiano è stato senza dubbio più duro del previsto, intrappolando la squadra campana in una sorta di limbo: troppo inefficace in fase offensiva e poco solida e compatta in fase difensiva, quest’ultima storicamente l’arma migliore per ottenere l’obiettivo salvezza in Serie A.

Ora è il turno di Stefano Colantuono, che torna ad allenare dopo quasi tre anni di stop. L’ultima sua esperienza fu proprio alla Salernitana, da dicembre 2017 a dicembre 2018. Un’esperienza interrotta per motivi familiari, che ora però può riprendere dopo una lunga pausa. L’impresa è ardua, ma la stagione è ancora lunga e i punti a disposizione ancora tanti. Vietato darsi per vinti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellosport.it)