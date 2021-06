Serie A: ufficiale il ritorno di Andreazzoli all’Empoli

Contratto di un anno con opzione per il secondo per il tecnico toscano, che torna sulla panchina empolese dopo due anni

Dopo la promozione, c’è una nuova stagione in Serie A da preparare, per questo l’Empoli ha deciso giustamente di partire dalle fondamenta per costruire la squadra che dovrà battersi con le unghie e con i denti per raggiungere la salvezza. Dopo due anni, è ufficiale il ritorno sulla panchina dei toscani di Aurelio Andreazzoli.

Il tecnico nato a Massa era stato l’ultimo a riportare l’Empoli in Serie A, nel 2018, a seguito di una splendida cavalcata. La stagione successiva era stato esonerato dopo 11 giornate di campionato in cui aveva collezionato 7 sconfitte ed una sola vittoria (all’esordio contro il Cagliari), salvo poi essere richiamato a marzo del 2019, per provare a conquistare una salvezza sfumata all’ultima giornata a causa della sconfitta con l’Inter a San Siro. Da quel momento in avanti le strade di Aurelio e della società toscana si sono di nuovo separate, lui ha firmato per il Genoa, mentre l’Empoli ha provato a voltare pagina ricostruendo una squadra capace di ottenere di nuovo la promozione nella massima serie dopo due stagioni, così dopo due anni eccoci di nuovo qui, con Andreazzoli libero e l’Empoli appena promosso in cerca di un nuovo allenatore. Le esperienze del recente passato sono lì come monito e infatti il club toscano sta cercando sin da subito di dotare il suo nuovo tecnico di una rosa in grado di reggere la competizione della nostra Serie A. Le voci di mercato si rincorrono e si sovrappongono, si parla di Dominik Greif dello Slovan Bratislava come portiere, di uno tra Letizia, Donati e Gabriele Zappa in difesa ed Hernani per quanto riguarda il centrocampo. Sondaggi anche per Daniele de Rossi, ora impegnato nello staff della nazionale italiana, come vice di Andreazzoli.

Ci saranno ovviamente anche delle cessioni, ma il calciomercato e la stagione dell’Empoli stanno entrando nel vivo. Si punta di nuovo sull’usato sicuro, sperando che il futuro sia sempre migliore di ciò che è stato. Ora però il passato non conta più, quello che conta, come sempre, è il campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportnews.eu)