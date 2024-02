Serie A: Udinese rimborsa abbonati in Curva mettendo a disposizione i Distinti

Tempo di lettura meno di un minuto

Il club friulano ha ripagato il costo della gara interna con il Monza che verrà disputata con parte dello stadio chiuso, offrendo ai propri supporters la possibilità di spostarsi in un altro settore

Dopo aver individuato e punito in maniera severa gli autori degli insulti razzisti a Mike Maignan, l’Udinese ha deciso di rimborsare agli abbonati in Curva Nord il costo del biglietto per la partita interna con il Monza di domenica prossima. In seguito alla decisione della Corte Sportiva d’Appello Figc il club friulano ha inoltre dato ai propri tifosi più affezionati la possibilità di acquistare il biglietto in Distinti al costo di 14 euro. Il rimborso sarà comunque corrisposto anche se il tagliando in Distinti non verrà comprato.

Luca Missori

(Fonte immagine: 90min.com)