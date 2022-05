Serie A, Torino: omaggio della società 73 anni dopo la tragedia di Superga

Oggi la squadra granata si è allenata a porte aperte, nel pomeriggio la messa sul colle per ricordare le vittime

Il 4 maggio è sempre una data particolare per Torino, intesa sia come squadra che come città: 73 anni fa la tragedia aerea di Superga si portò via 31 persone, tra cui i giocatori del leggendario Grande Torino. I granata oggi hanno ricordato i caduti allenandosi a porte aperte in mattinata all’interno dello storico impianto Filadelfia, per poi salire nel pomeriggio sul colle di Superga per la messa a suffragio delle vittime. Il sindaco Stefano Lo Russo ed il patron granata Urbano Cairo si sono recati inoltre al cimitero Monumentale della città.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)