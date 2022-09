Serie A stupita: Juve, Milan e Inter cadono insieme

Vedere le tre grandi del nord perdere tutte nella stessa giornata non è roba da tutti i giorni, infatti non succedeva da sette anni. Se ci aggiungiamo la Roma bisogna tornare al 1955

Serie A, turno numero 7. Un giorno da ricordare per il campionato italiano. Non capita spesso che Juve, Inter e Milan perdano contemporaneamente. E’ successo ieri ed è una fattispecie che non si verificava da 7 anni, nella sesta giornata della stagione 2015/16.

Ha iniziato l’Inter con il lunch match a Udine, perdendo con i bianconeri di Sottil 3-1. Alle ore 15, invece, è toccato alla Juventus dare la prima gioia al Monza, 1-0 in Brianza. Infine il Milan nel posticipo con il Napoli, vittoria partenopea per 2-1. Proprio quest’ultimo risultato accomuna la giornata di ieri con quella di 7 anni fa. Infatti fu anche in quella occasione il Napoli a dare uno dei dispiaceri alle grandi del nord. In quel precedente gli azzurri domarono in casa con lo stesso risultato, 2-1, la Juventus. Per il resto l’Inter perse tra le mura amiche con la Fiorentina (1-4) mentre i cugini rossoneri consegnarono le armi di misura a Genova contro il Genoa.

Un’ultima riflessione si può fare se allargassimo il cerchio. Considerando anche la Roma nelle “grandi” squadre perdenti in contemporanea, il salto indietro nel tempo arriva addirittura a quasi 70 anni fa, nel 1955. I giallorossi si sono uniti al gruppo di ieri cadendo all’Olimpico contro l’Atalanta. Una giornata insomma da ricordare negli almanacchi, non certo per la gran parte dei tifosi d’Italia.

Glauco Dusso