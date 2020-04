Serie A, si naviga a vista: nessuna decisione su ripresa e taglio stipendi

Nessun accordo: si pensa di ripartire a fine maggio, ma è tutto in alto mare

Era prevedibile che alla data odierna non ci fossero novità sostanziali sulla ripresa del campionato e sul taglio degli stipendi dei giocatori e l’eventuale accordo con l’Aic. Ci si sarebbe stupiti del contrario d’altronde, vista la situazione di pandemia mondiale che ancora non lascia spazio a programmazioni e ripartenze di nessun genere. Un discorso che oltre al calcio sta affrontando l’intero Paese: situazioni critiche anche negli Usa, in Spagna e nel resto d’Europa.

Restando nello specifico al calcio e a quello nostrano, restano invariate le possibili date per un’eventuale ripartenza, che di giorno in giorno, appare sempre più difficile: i più ottimisti ipotizzano per il 27 maggio la data in cui la Serie A potrebbe riprendere, con i recuperi delle partite saltate nella venticinquesima giornata e dalla settimana successiva la ripresa vera e propria. In questo caso la stagione finirebbe tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Ma i club stanno ragionando anche su un’altra ipotesi che vedrebbe i tempi di ripartenza allungarsi di qualche settimana: 14 giugno i recuperi e poi dalla settimana successiva la ripresa totale, con il finale di campionato fissato intorno a ferragosto. A tutto ciò vanno aggiunte le due semifinali di Coppa Italia e la finale da giocare sempre nello stesso periodo.

In entrambi i casi ci sarebbe un protrarrarsi dei tempi di inizio della stagione 2020/21, e dunque un calendario che di conseguenza sarebbe più compresso. Come detto, ad oggi manca ancora l’accordo su tutto, compreso il taglio degli stipendi dei calciatori: l’Aic vorrebbe che venisse tagliata solo la mensilità di aprile, mentre i club, propendono per quattro mesi da marzo a giugno. E infine c’è la questione degli allenamenti: il Decreto del Ministro Spadafora li vieta per tutto il mese di aprile, ma per la ripresa si starebbero studiando alcune soluzioni, come ad esempio dividere le squadre in due gruppi: con i contagiati e guariti da una parte e il resto della rosa dall’altra; ma non è tutto perchè per i primi si pensa a dei tamponi ogni quattro giorni per valutare le loro condizioni di salute. Ma alla ripresa, tutti i calciatori, verranno sottoposti a dei test clinici, come quelli di inizio stagione, per verificare le loro condizioni di salute.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: gazzetta.it