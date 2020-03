Serie A short-edition: top/flop 26°giornata

Campionato in tilt, ultimo turno con sole quattro partite giocate

L’emergenza Coronavirus blocca nuovamente la Serie A, che dopo la mini giornata dello scorso weekend, si riduce ulteriormente con la sola disputa di 4 incontri. Nella mattinata di sabato 28 febbraio, la Lega calcio ha, difatti, deciso di rinviare i match che si sarebbero dovuti a svolgere a porte chiuse nelle aree focolaio del virus. Si tratta di: Sassuolo Brescia, Udinese Fiorentina, Milan Genoa, Sampdoria Verona, Juventus Inter e Parma Spal.

Mini turno, quindi, il numero 26 del calendario di Serie A, con importanti verdetti, comunque, sia in vetta che in campo europeo: dopo 20 anni la Lazio ritorna in testa al campionato (a questo punto della stagione) grazie alla vittoria contro il Bologna; mentre terzo successo di fila per il Napoli, vincente contro il Toro.

Nella giornata di ieri, match ricchi di gol sia al Via del Mare di Lecce, con l’Armageddon Atalanta che ne rifila 7 alla squadra di Liverani; successo pirotecnico 3-4 della Roma a Cagliari.

Come ogni post weekend, ecco la nostra immancabile rubrica top/flop, sempre presente, nonostante le difficoltà di questi ultimi giorni.

Sandro Caramazza