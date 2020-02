Serie A short edition: top/flop 25°giornata

Weekend anomalo in campionato, causa la sospensione di ben quattro incontri per il rischio Coronavirus

È stata una venticinquesima di Serie A sui generis, con la maggior parte delle partite svoltesi nella giornata di sabato. La sospensione delle manifestazioni sportive, indetta dalla Protezione civile su iniziativa del governo italiano, ha interessato regioni quali la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, come diramato nella serata del 22.

Per il resto, successi esterni per Napoli e Juventus, rispettivamente contro Brescia e Spal, pari invece in Bologna-Udinese e Fiorentina-Milan. Nella giornata di ieri, vittorie per le due romane: la Lazio in casa del Genoa e la Roma all’Olimpico contro il Lecce.

Weekend anomalo con suddetta mini rubrica top/flop. Nonostante l’assenza delle altre gare, abbiamo voluto, comunque, onorare la nostra tradizionale routine del lunedì. Ecco le nostre scelte:

TOP 11





FLOP 11

Fonte foto: Tifo blog; Lineup11

Sandro Caramazza