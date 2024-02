Serie A senza asterischi: Inter inarrestabile, Napoli a valanga su un Sassuolo in piena crisi

Tempo di lettura 1 minuto

Il nostro campionato torna con tutte le squadre con le stesse partite giocate, ora i nerazzurri vedono la seconda stella

I tanti asterischi che caratterizzavano la ventunesima giornata di Serie A sono finalmente spariti ed ora si può parlare di un campionato livellato per tutte le compagini che hanno le stesse partite giocate. L’Inter sbrana anche l’Atalanta e manda l’ennesimo messaggio al campionato, si corre velocissimi verso la seconda stella senza nessuna intenzione di fermarsi. I bergamaschi cedono e dovranno essere bravi a dimenticare in fretta un brutto match in vista del fondamentale scontro diretto contro il Bologna. Il Napoli invece trova la prima vittoria sotto la gestione Calzona dominando un Sassuolo sempre più in difficoltà ed ora in zona retrocessione. Gli azzurri ritrovano Osimeh e Kvaratskhelia e sperano nella rincorsa Champions, mentre i neroverdi avranno bisogno del miglior Berardi per tirarsi fuori da una situazione che sta precipitando velocemente.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti