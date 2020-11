Serie A: Scamacca risponde a Jankto, tra Sampdoria e Genoa finisce 1-1

Succede tutto nel primo tempo nel giro di quattro minuti, nella ripresa meno occasioni e meno emozioni

Un derby della lanterna particolare e non poteva essere altrimenti, un derby che in ogni caso ha regalato emozioni e colpi di scena, soprattutto nel primo tempo. Sampdoria e Genoa fanno 1-1 nel posticipo della sesta giornata di Serie A e fanno entrambe un passo in avanti in classifica. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Nel primo tempo parte meglio il Genoa, che dopo pochi minuti si rende pericoloso con due conclusioni da fuori area di Pandev e Scamacca. Per la prima occasione della Sampdoria bisogna attendere il 21′, quando Ramirez su sponda di testa di Quagliarella calcia di sinistro a lato da buona posizione. Poco male, perché due minuti dopo i blucerchiati passano in vantaggio: fa tutto Jankto, che prima salta Criscito e poi batte Perin con un bel mancino che si infila nell’angolino basso. Subìto il colpo, il Genoa ha il merito di reagire immediatamente: prima Zapata su corner costringe Audero al miracolo, poi Scamacca va in gol sfruttando un cross dalla destra prolungato di testa da Lerager. E’ 1-0, Scamacca in rete alla prima presenza da titolare in Serie A. Dopo il botta e risposta, il match si tranquillizza e l’unica emozione degna di nota dell’ultimo quarto d’ora del primo tempo è un tiro di Rovella deviato in corner. Per il resto non succede più nulla e si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa entrambe le formazioni partono attendiste e le occasioni si misurano col contagocce. Al 50′ Pandev impegna Audero con una conclusione da fuori area, al 58′ invece Jankto crossa al centro, ma nessuno dei suoi compagni ci arriva e Perin blocca agilmente. A cavallo dell’ora di gioco girandola di cambi, ma poche emozioni, almeno fino al minuto 71′, quando il neo entrato Keita calcia in maniera insidiosa dal limite dell’area, Perin devia sul palo e Damsgaard non riesce ad insaccare sulla ribattuta. Al 78′ è ancora Keita a rendersi pericoloso, ma Perin ancora una volta è attento e blocca in due tempi. Nel finale le due squadre giocano con prudenza, preferendo conservare il pareggio invece che rischiare una sconfitta beffarda. Dopo tre minuti di recupero senza particolari scossoni La Penna fischia tre volte e decreta la fine delle ostilità. Termina 1-1. La Sampdoria sale all’ottavo posto insieme alla Lazio a quota 10 punti, il Genoa ora ne ha la metà, ma si assesta a +2 sulla zona retrocessione. Senza dubbio una boccata d’ossigeno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)