Serie A: Sampdoria di rigore, battuto il Lecce 2-1 al Via del Mare

Lo spareggio salvezza si decide dal dischetto, doppietta di Ramirez per i blucerchiati, annullato il momentaneo pareggio di Mancosu

Alla fine ha vinto la squadra che ha sbagliato meno, nonché quella più cinica nei momenti chiave del match. La Sampdoria batte 2-1 in trasferta il Lecce e lo fa con due rigori trasformati dal suo uomo di maggior talento: Gaston Ramirez. I pugliesi invece, anch’essi a segno su rigore, pagano ancora una volta lo scotto di gravi errori individuali e vanificano una prestazione di squadra complessivamente buona. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Nel primo tempo il Lecce parte forte, creando subito due pericoli, prima con Meccariello che impegna Audero con un bel colpo di testa su assist di Falco, poi con Donati, che sugli sviluppi di un corner si ritrova il pallone tra i piedi ma calcia a lato. Al 10′ si fa vedere anche la Sampdoria, con Bonazzoli che conclude al volo su suggerimento di Jankto, ma Gabriel si fa trovare pronto e devia in angolo. Esauriti i primi fuochi, il ritmo rallenta, anche a causa del caldo soffocante. La Samp però tiene il pallino del gioco e dopo una grande sforbiciata di Bonazzoli che finisce fuori di poco al 38′ va in vantaggio: Tatchsidis stende Jankto in area, Rocchi non dà subito il penalty ma dopo un breve consulto del Var concede il rigore. Gaston Ramirez non calcia benissimo, Gabriel intercetta la conclusione, ma la palla entra comunque in porta dopo aver baciato la traversa. E’ l’ottavo rigore trasformato dai blucerchiati su nove concessi in stagione ed è anche il gol dell’1-0. Nel finale di primo tempo c’è spazio per un destro di Bonazzoli bloccato in scioltezza da Gabriel, poi Rocchi fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa due cambi per il Lecce ed uno per la Sampdoria, ma sono i padroni di casa ad andare in rete: al 48′ Thorsby fa fallo su Saponara e Rocchi concede un altro penalty. Sul dischetto si presenta Mancosu, che spiazza Audero con il destro. 1-1 e settimo rigore realizzato in stagione dal centravanti leccese. Dopo il pareggio i pugliesi prendono coraggio e ci provano con Falco, il suo tiro però è bloccato senza problemi da Audero. Per la prima occasione della Samp bisogna attendere l’ora di gioco, con Gabbiadini che impegna Gabriel con un bel tiro a giro di sinistro. Come nel primo tempo, anche nel secondo dopo un inizio intenso le due squadre rallentano e sempre come nel primo tempo i blucerchiati vanno in rete dal dischetto nel momento di stanca del match. Al 75′ infatti Paz atterra Depaoli e Rocchi assegna il terzo rigore della partita. Dagli undici metri ancora una volta si presenta Ramirez che non sbaglia, 2-1. Nell’ultimo quarto d’ora il Lecce chiude gli avversari nella loro metà campo, ma l’unica occasione degna di nota capita a Barak, che calcia bene al volo ma troppo centrale, con Audero che blocca senza problemi. Dopo sette lunghi minuti di recupero Rocchi fischia la fine. Vince la Sampdoria, che ottiene un successo di vitale importanza per la salvezza portandosi a +4 sul terzultimo posto occupato proprio dal Lecce. Per la formazione di Liverani invece la permanenza in A dista ancora un punto (il quartultimo posto del Genoa) ma questa sconfitta rischia di pesare molto a livello psicologico.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioweb.eu)