Serie A, Sampdoria: dai contagi alla beneficenza, donazione al Policlinico di Genova

L’emergenza Coronavirus, che ha colpito duramente l’Italia, si è ripercossa anche sul mondo del calcio. Una delle squadre della nostra Serie A con più contagiati è stata la Sampdoria: sette giocatori positivi oltre al responsabile medico dottor Baldari. Dopo i primi casi il club blucerchiato, per tutelare la privacy dei propri tesserati e non alimentare ulteriori preoccupazioni, ha deciso di non comunicare più ai media l’emergere di nuovi casi, affidandosi piuttosto alle indicazioni delle autorità.

Ovviamente gli allenamenti in gruppo sono stati sospesi, con i giocatori che, nei limiti del possibile, cercheranno di allenarsi a casa. La squadra ligure però, insieme allo staff tecnico e sanitario, ha deciso di effettuare una donazione spontanea di 100.000 euro all’ospedale San Martino di Genova. La stessa società aveva annunciato un gesto simile nei giorni scorsi, ma questa iniziativa partita dai giocatori è stata spontanea e separata.

Questo il messaggio unito alla donazione: “In un momento di estrema difficoltà per tutto il Paese, anche il gruppo squadra di U.C. Sampdoria SpA, nel suo piccolo, ha cercato di dare il proprio contributo alle categorie che in questo momento stanno attuando un enorme sforzo per aiutare le persone in difficoltà a causa del proliferare del virus. Per questo motivo, tutta la rosa della Prima Squadra, unitamente agli Staff tecnico e Sanitario di U.C. Sampdoria SpA, ha raccolto una somma e l’ha devoluta interamente all’ospedale Policlinico San Martino di Genova per l’emergenza Coronavirus-COVID-19, nella speranza di contribuire, almeno in parte, alla lotta al virus. Una battaglia che dobbiamo vincere tutti assieme, distanti ma uniti”.

A livello sportivo la Sampdoria, come tutte le altre squadre di Serie A, attende le decisioni della Lega Calcio sul prosieguo della stagione. Dopo che la Uefa qualche giorno fa ha deciso di posticipare Euro 2020 al prossimo anno, si è aperto alla possibilità di terminare il campionato tra fine giugno ed inizio luglio, per non ostacolare il calciomercato. Per il momento però è solo una dichiarazione d’intenti, il futuro è ancora incerto.

