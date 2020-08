Serie A, Roma: Pochettino e Milik nel mirino della nuova proprietà

Domani il closing del passaggio della società a Friedkin, che già punta il centravanti del Napoli e l’ex tecnico del Tottenham

Dopo la cocente eliminazione in Europa League contro il Siviglia, la Roma prova a ripartire ed in vista della nuova stagione tenta l’ennesima rivoluzione. Si parte dal vertice, con la società che, dopo mesi di trattative complicate dalla pandemia di Coronavirus, passerà nelle mani di Dan Friedkin per 591 milioni di euro. L’accordo tra James Pallotta e l’imprenditore americano è stato raggiunto già da un paio di settimane, ma domani ci sarà il closing ufficiale dell’operazione.

Sul fronte mercato invece la nuova Roma di Friedkin si sta già muovendo: Smalling è conteso con il Newcastle dopo essere tornato al Manchester United, Perotti è vicino alla cessione al Fenerbahçe, mentre Veretout e Under potrebbero entrare in uno scambio a tre col Napoli, interessato ai due talenti giallorossi ed intenzionato a liberarsi di Milik, che a Fonseca piace molto. Il centravanti polacco però, stando alle indiscrezioni, preferirebbe aspettare un’eventuale offerta della Juventus e poi decidere sul da farsi.

Non finisce qui però: dalla Spagna infatti arriva la notizia dell’interesse del club capitolino per Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, e per Ramon Planes, direttore sportivo che con Pochettino ha lavorato insieme ai tempi dell’Espanyol. Per ora da Trigoria nessuna smentita a questa indiscrezione fornita da Mundo Deportivo, nei prossimi giorni la situazione di Fonseca assumerà sicuramente contorni più chiari.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)