Serie A, Roma: la società stanzia aiuti per i suoi tifosi più anziani

Un’iniziativa per i suoi abbonati over 70 ha fatto guadagnare alla società giallo-rossa l’attenzione anche della CNN

Mentre in Lega Calcio si discute di come far terminare la stagione di Serie A una volta passata l’emergenza Coronavirus, diverse società si sono mobilitate per aiutare le persone più in difficoltà durante la pandemia. Stando a quanto riporta la CNN, nei giorni scorsi la Roma ha iniziato a donare kit sanitari e generi alimentari di prima necessità a tutti i suoi abbonati over 70. Dopo il servizio della TV americana sono arrivate anche le parole di Edin Dzeko: “Sono estremamente orgoglioso delle iniziative che il club sta portando avanti in questo momento. Dall’inizio della crisi, come giocatori, abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi possibili. Durante questi tempi duri dobbiamo stringerci insieme come una famiglia, aiutandoci gli uni gli altri come possiamo. Questo è esattamente quello che stiamo facendo”.

Dal punto di vista sportivo continuano gli allenamenti individuali dei giocatori. Il Decreto del Presidente del Consiglio emanato ieri dal Governo ha infatti prorogato fino al 13 aprile le restrizioni decise l’8 marzo per contenere la pandemia. Tra queste restrizioni c’è non solo la “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati” ma anche “le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.

A livello societario infine, la pandemia ha bloccato anche la trattativa per la cessione della società a Dan Friedkin. L’accordo iniziale parlava di una cifra intorno ai 700 milioni di euro. Ora le negoziazioni sono state sospese in attesa della decisione sul se e sul quando riprenderà il campionato. Anche questa partita sarà molto lunga.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)