Serie A, Roma: è arrivato Sérgio Oliveira, oggi le visite mediche

Il centrocampista portoghese è atterrato in mattinata a Ciampino e da domani si metterà a disposizione della squadra

Dal mercato di gennaio Josè Mourinho voleva fortemente un rinforzo a centrocampo e finalmente è stato accontentato: Sérgio Oliveira, portoghese come lo Special One, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Porto, squadra che ha fatto conoscere Mou al grande calcio, nei primi anni duemila. Il 29enne centrocampista è atterrato questa mattina a Ciampino con un volo proveniente dal Portogallo ed in giornata si è sottoposto alle visite mediche di rito. Il prestito del giocatore è costato ai giallorossi 1 milione di euro, per l’eventuale riscatto invece ne saranno necessari 13,5. Oliveira già da domani sarà a disposizione dei suoi nuovi compagni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)