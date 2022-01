Serie A, Roma: come il mercato di gennaio può migliorare questa squadra

Dopo l’ennesima, pesante, sconfitta in uno scontro diretto, i giallorossi non possono più nascondere le loro lacune e devono rinforzare la rosa

E’ una stagione di alti e bassi fino a questo momento la prima di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. L’incostanza la fa da padrona, sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. I giallorossi ormai da mesi fanno un passo avanti e due indietro e quando sembra essere arrivato il momento della svolta ecco che bisogna iniziare di nuovo da capo. La finestra di mercato di gennaio offre però un’opportunità ghiotta allo Special One ed alla società per migliorare la rosa.

In realtà la squadra capitolina si è già mossa sul mercato, con l’arrivo dell’esterno destro dell’Arsenal Ainsley Maitland-Niles come rinforzo sulla fascia destra. I due scontri diretti persi contro Milan e Juventus hanno dimostrato però che la rosa della Roma ha bisogno di essere allungata maggiormente, soprattutto per migliorare la fase difensiva. Con Mancini squalificato, Mourinho è dovuto ricorrere a Cristante centrale della difesa a tre, con i risultati pessimi che abbiamo potuto osservare. L’arretramento dell’ex centrocampista dell’Atalanta inoltre ha reso la coperta corta anche in mezzo al campo, dove da inizio stagione si sente la mancanza di un calciatore in grado di fare le due fasi e fungere da schermo davanti ai difensori. Prioritariamente dunque servono un centrale di difesa ed un mediano che sia il più possibile completo e duttile per interpretare al meglio i vari momenti in cui si può suddividere una partita. Per quanto riguarda la mediana, stando alle ultime indiscrezioni, i giallorossi sarebbero vicinissimi a tesserare il centrocampista del Porto Sergio Oliveira. Ha 29 anni, è conosciuto ed apprezzato da Mourinho e può essere un rinforzo utile per dare solidità a tutto il reparto. Sul difensore centrale invece ancora nessuna novità, il budget per il mercato di gennaio è contenuto, quindi o si trova una buona opportunità a poco oppure il discorso è rimandato a giugno. L’urgenza però resta, la Roma prende troppi gol, ma soprattutto da l’impressione di essere una squadra fragile, poco organizzata a livello difensivo, che può andare in difficoltà in ogni momento di ogni match.

Ci sono ancora tre settimane per vedere come evolverà il mercato della Roma e se sarà in grado o meno di dare una svolta ad una stagione fin qui anonima e a tratti deludente. Mourinho ha bisogno di tempo, è stato lui il primo ad affermarlo, ma oltre al tempo servono i giocatori adatti a fare il salto di qualità. Nessuna opportunità va sprecata, a partire da ora.

Luca Missori

