Serie A: rimonta di cuore dello Spezia, da 0-2 a 2-2 contro la Fiorentina

La Viola segna due gol nei primi cinque minuti, poi i liguri reagiscono e nella ripresa riescono a trovare il pareggio

Una partita che dopo pochi minuti sembrava già indirizzata verso Firenze e che invece lo Spezia è riuscito a raddrizzare anche se privo del suo bomber Galabinov. Finisce 2-2 una delle due gare delle 15 della quarta giornata di Serie A e mentre i liguri possono festeggiare il punto guadagnato in casa Fiorentina prevale l’amarezza per una rimonta che poteva sicuramente essere evitata. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo parte subito fortissimo la Fiorentina, che va due volte in gol nel giro di pochi minuti: al 2′ Pezzella stacca più alto di tutti su corner battuto da Biraghi e va in gol di testa, al 4′ lo stesso Biraghi trasforma un bel cross dalla destra di Lirola nella rete del 2-0. Subito l’uno due, i liguri provano a reagire, ma è ancora la Fiorentina ad andare vicino al gol al 18′, con Milenkovic che su angolo manca la deviazione da buona posizione. Gli spezzini non demordono, costringono i viola nella loro metà campo ed a cinque minuti dalla fine del primo tempo vedono premiati i loro sforzi: Terzi lancia in profondità Verde, che sfrutta una mancata chiusura di Caceres ed a tu per tu con Dragowski insacca di sinistro la rete del 2-1. Prima del duplice fischio dell’arbitro c’è tempo per un’altra occasione per la Viola, ma il tiro di Lirola viene stoppato provvidenzialmente da Sala in scivolata. E’ l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude sul 2-1 per la Fiorentina.

Nella ripresa si comincia come si era finito il primo tempo, con lo Spezia che tiene palla e i toscani che si difendono. I liguri però non riescono a creare pericoli ed anzi all’ora di gioco rischiano di prendere il 3-1, ma il tap-in di Vlahovic su assist di Lirola viene deviato in angolo da Terzi. Cinque minuti più tardi è lo Spezia a sfiorare il gol invece, con N’zola che ruba palla a Pezzella e poi serve Farias, che però spara alto di destro. Poco male, perché dopo una girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra ecco che arriva il pareggio ligure al 75′: sugli sviluppi di un corner la palla arriva ancora a Farias, che questa volta si fa trovare pronto e di punta buca Dragowski. E’ 2-2. Terzo gol in carriera ai viola per l’ex attaccante del Cagliari. Nel finale gli spezzini difendono il pareggio senza sbandare troppo, anche perché la Fiorentina non ne ha più ed alla fine si accontenta essa stessa del pareggio. Dopo cinque minuti di recupero Manganiello fischia tre volte e chiude la contesa. Finisce 2-2. Lo Spezia conquista il primo punto casalingo della stagione, la Fiorentina invece si morde le mani per la vittoria sfumata e sale a quota quattro punti dopo quattro giornate.

Luca Missori

