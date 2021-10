Serie A, rapporto choc della Covisoc: plusvalenze sospette per le principali squadre italiane

La Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche ha esaminato diverse operazioni di mercato negli ultimi due anni, i conti sembrano non tornare

Una tendenza già marcata, che a causa della pandemia da Covid-19 è diventata ancora più netta. In estrema sintesi questa è la conclusione a cui è giunta la Covisoc nell’analizzare le plusvalenze derivanti da svariate operazioni di mercato condotte negli ultimi anni dai principali club di Serie A. Nel rapporto si parla di Juventus, Napoli, Inter ma non solo. Un giro d’affari di decine e decine di milioni di euro, con valutazioni apparentemente non sempre legate ai rendimenti sportivi dei calciatori. Ora si attende la decisione della Procura della Figc, che per il momento non ha ancora avviato nessun procedimento. Decisive le prossime settimane.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)