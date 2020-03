Serie A, Parma: nel recupero di domenica c’è il derby con la SPAL

Al posto del Genoa, a causa dell’emergenza Coronavirus, i ducali sfideranno i ferraresi nel prossimo turno di campionato

Il Covid-19 sta mettendo in subbuglio la società italiana e, di riflesso, gli eventi pubblici che in essa si svolgono. Dopo diverse riunioni, svariati litigi, conferme e smentite, anche il mondo del calcio sembra aver trovato il modo per permettere allo show di andare avanti. Un mese di gare a porte chiuse, da ieri fino al 3 aprile, con le partite rinviate la scorsa settimana che si giocheranno in questo weekend. Tra c’è queste c’è il derby dell’Emilia-Romagna tra Parma e SPAL. Vediamo probabili formazioni e precedenti dell’incontro.

Probabili formazioni

Per il Parma si prospetta il consueto 4-3-3 con Colombi tra i pali, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo da destra a sinistra in difesa, Brugman, Kurtic e uno tra Kucka e Grassi in mediana, con Kulusevski e Gervinho a supporto della punta Cornelius.

Per quanto riguarda la SPAL Di Biagio punterà molto presumibilmente sul 4-4-2: Berisha in porta, Cionek e Reca terzini, Bonifazi e Zukanovic (o Vicari) centrali, Missiroli e Valdifiori in mediana, con Castro e Valoti sulle ali e con Petagna e Di Francesco in attacco.

I precedenti

Contando tutti i campionati Parma e SPAL si sono affrontati 36 volte: 13 successi a 10 per i ferraresi, con 13 pareggi totali. Guardando solo alla Serie A lo score è ancora più incredibile, visto che su tre partite giocate nella massima divisione italiana la SPAL le ha vinte tutte e tre. L’ultima, andata in scena lo scorso 5 ottobre, l’ha decisa Petagna con un gol a venti minuti dal termine. Fu una delle quattro vittorie della SPAL, che ora è ultima in classifica e deve tornare a fare punti per evitare una retrocessione che ora sembra sempre più probabile.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.eurosport.com)