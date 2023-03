Serie A: Osimhen premiato come miglior atleta straniero in Italia

Il bomber del Napoli ieri a Roma ha ricevuto il riconoscimento dalla Stampa Estera ed ha parlato non solo del suo presente ma anche del suo futuro

Una stagione da incorniciare fino ad ora per Victor Osimhen: primo con ampio distacco sia nella classifica cannonieri (con 19 reti) che in Serie A con il suo Napoli. Per lo scudetto, è ormai scattato il conto alla rovescia, ma già ieri il centravanti dei partenopei ha ottenuto un riconoscimento importante. La Stampa Estera, infatti, l’ha premiato come migliore atleta straniero in Italia per quest’anno. Nella conferenza stampa post premiazione a Roma, Osimhen ha parlato del suo presente ma anche del suo futuro. Ha ringraziato società e Spalletti, si è detto contento di stare a Napoli e, pur avendo ammesso la superiorità della Premier League su tutti gli altri campionati, ha dichiarato che per ora la Serie A è il massimo per lui. Al suo futuro ci penserà al termine di questa stagione, ora c’è un percorso da portare a termine.

Luca Missori

(Fonte immagine: Napolitoday.it)