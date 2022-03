Serie A: Osimhen eletto miglior calciatore del mese di marzo

Decisive le due doppiette realizzate nelle ultime giornate, il nigeriano sta letteralmente trascinando il Napoli in questa fase della stagione

Se il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto il merito è soprattutto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano infatti nel mese di marzo ha segnato quattro gol in tre partite giocate (due doppiette contro Verona ed Udinese), permettendo alla sua squadra di rimanere in lizza per il primo posto. Il premio di calciatore del mese, che gli sarà assegnato prima di Napoli-Fiorentina del 10 aprile, ha tenuto conto però non solo delle reti, ma anche di altri indicatori in cui il bomber dei partenopei si è rivelato il migliore: efficienza tecnica, stato di forma e velocità (i dati mostrano che Osimhen, in ogni gara, è in grado di superare per quasi 20 volte la soglia dello sprint di 25 km/h, toccando picchi di velocità di oltre 34 km/h).

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredelmezzogiorno.corriere.it)