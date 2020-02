Serie A Oscar edition, top/flop 23°giornata

Un weekend da urlo in campionato con match spettacolori ed emozionanti fino alla fine

Se la statuetta come miglior film 2020 se le giudicata il lungo giapponese Parasite, il premio come miglior torneo calcistico dell’anno ha per adesso un solo e indiscusso vincitore, ovvero la nostra amata Serie A. Giornata dopo giornata è un turbinio di effetti speciali straordinari, degni del grande Spielberg, un’eccezionale toccasana dopo anni abbastanza noiosi e monotoni.

Iniziando a parlare della vetta, clamorosa seconda caduta del 2020 per la Juve, che sconfitta in rimonta a Verona perde la testa solitaria della classifica. Ne approfittano, la Lazio vittoriosa a Parma salendo a -1 e l’Inter che, dopo un Derby pirotecnico, agguanta i bianconeri a quota 54 punti.

In zona Europa, altro ko della Roma di Fonseca in casa contro il Bologna; successo esterno dell’Atalanta a Firenze; caduta rovinosa per il Napoli in casa contro il Lecce ed ennesimo ko del Cagliari, che perde anche a Genova contro il Grifone.

Per il resto, colpo grosso in trasferta per Samp e Sassuolo rispettivamente contro Torino e Spal; unico pari di giornata quello tra Brescia e Udinese.

Rimanendo in chiave tappeto rosso, la nostra tradizionale rubrica top/flop mantiene le aspettative regalando sia da una parte che dall’altra importanti e notevoli new entry. Se vogliamo assegnare la statuetta di miglior giocatore dell’ultimo weekend, i nomi potrebbero cadere su due formidabili interpreti: Luis Alberto e Zlatan Ibrahimovic, autori di due performance straordinarie.

Dall’altro lato, il premio come peggior giocatore del weekend potrebbe avere come vincitore a suo malgrado Joao Pedro, autore di una prova decisamente incolore in quel di Genova, culminata con qualche clamoroso gol mangiato di troppo sotto porta. Bando alle ciance, ecco le nostre scelte per quest’ultimo turno di Serie A

TOP 11

FLOP 11

Fonte foto: Tifo Blog; LineUp11

Sandro Caramazza