Serie A movimentata: la Lazio sceglie Sepe, Lirola sbarca a Frosinone, Cagliari finalmente Chatzidiakos

Tempo di lettura 1 minuto

Continuano le trattative nel nostro campionato e anche nella giornata odierna arrivano interessanti operazioni, alcune in lista d’attesa da tempo e sbloccate

La Lazio ha finalmente il suo secondo portiere. Dopo la trattativa portata avanti con Hugo Lloris e naufragata definitivamente, tutto fatto con Luigi Sepe dalla Salernitana in prestito. Si chiude così un tassello che i biancocelesti cercavano da diverso tempo. Senza cambiare regione ecco un’altra operazione chiusa. Si tratta di Pol Lirola che si trasferisce in prestito secco dal Marsiglia al Frosinone, dove troverà Eusebio Di Francesco già tecnico dello spagnolo al Sassuolo. Si tratta quindi di un ritorno in Italia dell’esterno destro di difesa che ben aveva figurato nelle sue precedenti esperienze con neroverdi e Fiorentina. Infine si chiude la telenovela greca per il Cagliari, nche qui chiusa l’estenuante trattativa per il difensore dell’AZ Alkmaar Pantelis Chatzidiakos. Pagato 2,5 milioni rimarrà ancora qualche giorno alla corte olandese per disputare i preliminari di Conference League, poi raggiungerà la Sardegna per mettersi a disposizione di Claudio Ranieri.

23/08/13 – 23/08/23 10 anni, un traguardo importante. Non ci fermiamo qui, di obiettivi ce ne sono ancora tanti, seguiteci per sapere dove arriveremo.

Glauco Dusso