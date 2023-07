Serie A movimentata: Itakura per il dopo Kim a Napoli, Jankto al Cagliari, Parisi a un passo dalla Fiorentina

Tempo di lettura 1 minuto

Non saranno nomi altisonanti ma comunque anche le squadre di serie A iniziano a piazzare colpi in vista della prossima stagione

Eppur si muove. Il calciomercato italiano comincia a dare segni di vita, non saranno i nomi che sentiamo dalla Premier League o dall’Arabia Saudita ma la situazione è questa. Il Napoli che sembra aver trovato il sostituto di Kim volato al Bayern Monaco. Arriva sempre dalla Germania e sempre di origine asiatica. Questa volta sarebbe giapponese e risponde al nome di Ko Itakura, centrale del Borussia M’Gladbach. Si stanno limando le ultime cifre ma l’accordo sembra a un passo. Jakub Jankto torna in Italia e ritroverà Claudio Ranieri che lo ha fortemente voluto anche nella sua avventura al Cagliari. Grandi manovre anche all’Empoli. In uscita c’è Fabiano Parisi che ha ormai l’accordo con la Fiorentina. I viola pagheranno l’esterno sinistro 10 milioni più bonus. Gli azzurri poi accolgono Daniel Maldini in prestito dal Milan. Chi invece va via da Firenze è Lorenzo Venuti che a parametro zero si trasferirà al Lecce. Infine la Lazio. Dopo i probabili saluti a Milinkovic-Savic che va verso l’Arabia Saudita ecco i colpi. Arriva il terzino sinistro e sarà l’ungherese Milos Kerkez dall’AZ Alkmaar, prestito oneroso per lui con riscatto obbligatorio (2,5 + 11 milioni). Risolta anche la questione del vice Immobile. Sarà lo svizzero Zeki Amdouni del Basilea che per 15 milioni arriverebbe in biancoceleste dopo un’ottima stagione passata.

Glauco Dusso