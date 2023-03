Serie A: Milan ed Inter valutano alternative a San Siro per il nuovo stadio

Il proprietario dei rossoneri e l’AD dei nerazzurri hanno chiarito la loro posizione sulla questione, confermando che sono alla ricerca anche di soluzioni diverse da quella proposta dal Comune

La questione nuovo stadio per Inter e Milan si è fatta calda negli ultimi giorni. Da un lato le parole di Sala, che si è detto preoccupato per il futuro di San Siro, dall’altro le dichiarazioni di Cardinale ed Antonello. Il proprietario dei rossoneri, prima della gara di Champions League contro il Tottenham, ha fatto un sopralluogo all’ippodromo nella zona di La Maura. Secondo Repubblica, questa sarebbe la prima alternativa a San Siro per il Milan, non solo per la realizzazione del nuovo stadio, ma anche per la sede del club e del centro sportivo del settore giovanile e femminile. L’AD dei nerazzurri ha risposto a stretto giro, ribadendo che anche l’Inter ha un suo piano B nel caso in cui la trattativa con il Comune di Milano non andasse a buon fine. Per il momento l’ipotesi più gettonata sembrerebbe la zona di Assago.

Luca Missori

(Fonte immagine: Mondocalcionews.it)