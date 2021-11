Serie A: martedì fissato incontro tra Dazn e Mise

Nei prossimi giorni la piattaforma di streaming si confronterà con Giorgetti dopo i recenti avvenimenti

La notizia che negli ultimi giorni ha scosso gli animi degli appassionati di calcio è quella della riduzione da due dispositivi ad uno per usufruire dei servizi streaming di Dazn. L’azienda britannica, che detiene in Italia i diritti per gran parte delle gare di Serie A, non ha né confermato né smentito lo scoop, ma ora che la questione è arrivata sul tavolo del governo si dice aperta ad un confronto: “Come di consueto siamo disponibili alla collaborazione con le autorità e le istituzioni: a questo riguardo, abbiamo prontamente accolto l’invito da parte del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e del sottosegretario Anna Ascani, ad un confronto da svolgersi all’inizio della prossima settimana“, precisamente martedì. Si attendono sviluppi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilsole24ore.it)