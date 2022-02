Serie A: Malagò risponde alla Lega sulla modifica dello Statuto

Il presidente del Coni ha chiarito la sua posizione relativamente alla controversia tra Figc e Serie A sulla nuova governance della federazione

Nelle scorse settimane il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fatto le sue proposte alla Lega di Serie A per la riforma dello statuto, concentrandosi in particolare sulle nuove norme in tema di governance. La Lega ha risposto in maniera piccata, indirizzando anche una lettera al numero uno del Coni Malagò e chiedendo di valutare le richieste giudicate dalla Serie A come “fuori dal diritto”. Malagò ha ribadito che l’interlocutore di ogni Lega è la Federazione e non il Coni, ricordando inoltre che è sempre possibile proporre ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. La controversia è ancora lungi dal risolversi, visto anche il disaccordo interno tra le varie squadre firmatarie della lettera.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisport.rai.it)