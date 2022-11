Serie A: lungo infortunio per Dragowski, starà fuori fino a gennaio 2023

Il portiere dello Spezia si è fatto male nella gara contro il Verona, dagli esami strumentali emerge che tornerà nel nuovo anno, probabilmente ad inizio febbraio

Un finale di 2022 amaro per Bartlomiej Drągowski, che nella gara contro il Verona ha subìto un grave infortunio ai legamenti della caviglia e sarà costretto a saltare il mondiale. Questa settimana sono arrivati gli esiti degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento peroneo astragalico e del legamento peroneo calcaneare, oltre a una parziale lesione del legamento deltoideo della gamba destra. Il numero 69 dello Spezia non si opererà, ma non tornerà in campo prima di due mesi e mezzo, quindi non prima di fine gennaio 2023. Un duro colpo per lui e per la formazione ligure.

Luca Missori

(Fonte immagine: Violanews.it)