Serie A, l’undici tipo del girone di andata

Domani si riparte con la ventesima giornata, ma la scorsa settimana è stata il giro di boa del campionato. I migliori messi in una formazione tipo

La Serie A è arrivata al giro di boa. Il weekend scorso ha chiuso difatti il girone d’andata con la sua diciannovesima giornata sul calendario. Da domani, si riparte con quello di ritorno, ma la prima parte di stagione ha già delineato tutta una serie di situazioni molto interessanti. In vetta alla classifica, ci sono Inter e Juventus, distaccate di appena due lunghezze. 48 contro 46, ad oggi a fare la differenza tra le due squadre la partita contro l’Atalanta: vinta dalla Beneamata e pareggiata dalla Vecchia Signora. Al terzo posto c’è il Milan di Pioli, che nonostante la doppia uscita da Champions e Coppa Italia, ha migliorato di un punto la quota della scorsa stagione, passando da 38 a 39 punti. Più fitta e complicata la lotta invece al quarto posto. Ci sono ben sei squadre racchiuse nel giro di cinque punti: si va dai 33 punti della Fiorentina quarta, ai 28 del Napoli nono. In mezzo il sorprendente Bologna di Thiago Motta quinto, l’Atalanta le due romane. In coda, invece, sarà lotta all’ultimo sangue tra Salernitana, Empoli, Verona, Cagliari e Udinese, anche qui, tutte racchiuse in cinque punti.

LA FORMAZIONE TIPO DEL GIRONE D’ANDATA DI SERIE A

Il girone di andata ha messo in vetrina anche diversi giocatori. Da chi si è affermato come Lautaro Martinez, a chi invece è risultata una vera e propria rivelazione come il ciociaro Soulé e il felsineo Zirkzee, ma una dicitura meritano anche Calafiori e Gudmundsson, protagonisti indiscussi di Bologna e Genoa. Il primo è rinato, nonostante la giovane età, da difensore centrale (oggi è assolutamente da Nazionale). Il secondo ha già raggiunto la doppia cifra di gol stagionali: 10 tra Serie A e Coppa Italia. Di seguito è possibile stilare l’undici tipo della prima parte di Serie A. Il modulo è il 3-4-3:

L’UNDICI TIPO DEL GIRONE DI ANDATA: Di Gregorio; Calafiori, Bremer, Buongiorno; Dumfries, Calhanoglu, Ederson, Dimarco; Soulé, Lautaro Martinez, Gudmundsson/Zirzkee

