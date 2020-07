Serie A: l’Hellas frena la Dea, Verona-Atalanta finisce 1-1

Succede tutto nella ripresa, con Pessina che risponde al gol di Zapata nel giro di pochi minuti, bergamaschi secondi a pari merito con l’Inter

Un pareggio giusto, a giudicare da quanto visto sul terreno di gioco. L’Atalanta si ferma e lo fa davanti ad un Verona che ancora una volta ha dimostrato di essere una squadra in grado di complicare la vita a chiunque grazie alla propria organizzazione ed intensità di gioco. L’allievo Juric inchioda sull’1-1 il maestro Gasperini, che nonostante la prestazione non brillante dei suoi ragazzi domani sera in caso di non vittoria della Roma contro l’Inter potrebbe festeggiare la sua seconda qualificazione consecutiva in Champions League, in attesa della super sfida del 12 agosto contro il Paris Saint-Germain. Vediamo nel dettaglio però la cronaca della partita.

Nel primo tempo le due squadre, complice il caldo torrido, iniziano piano studiandosi a vicenda. L’Atalanta tiene il pallino del gioco e al 14′ crea la prima occasione, con Pasalic che su splendido assist di tacco di Zapata si ritrova a tu per tu con Silvestri ma gli calcia addosso. Al 22′ si fa vedere anche il Verona, con un insidioso tiro-cross di Faraoni che Gollini alza sopra la traversa. Sul corner che ne consegue Salcedo colpisce di testa indisturbato al centro dell’area, ma la palla finisce fuori di pochissimo. Scampato il pericolo, l’Atalanta riprende a macinare gioco: al 33′ Malinovski calcia a lato di sinistro dal limite dell’area, al 37′ Hateboer colpisce di testa su cross di Gomez ma manda alto, mentre Zapata, sul finire di frazione, si libera del suo marcatore e conclude da posizione defilata costringendo Silvestri alla deviazione in angolo. E’ l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude 0-0.

Il secondo tempo inizia subito col botto: al 50′ Gunter perde clamorosamente palla al limite dell’area da ultimo uomo, Zapata ne approfitta e dopo aver vinto il corpo a corpo col difensore tedesco trafigge Silvestri siglando l’1-0. Gol numero 17 in 24 gare per il centravanti colombiano, che aggancia Muriel al primo posto dei goleador della Dea in questa stagione. Il Verona però non ci sta e dopo un insidioso colpo di testa di Faraoni deviato da Gollini trova il pareggio: all’ora di gioco Rrahmani calcia di prima da fuori area, Gollini respinge così e così con il pallone che finisce sui piedi di Pessina, bravo ad inserirsi e ad insaccare nella porta sguarnita. E’ 1-1. L’Atalanta non ci sta e al 63′ va vicinissima al gol, con Zapata che su tiro di Gomez respinto da Silvestri sbuccia il pallone di sinistro tirando addosso all’estremo difensore dei padroni di casa. Negli ultimi venti minuti girandola di cambi, con Gasperini che manda in campo de Roon, Castagne, Caldara e Muriel. Entrambe le squadre però non riescono ad impensierire l’altra, ad eccezione di un tiro di Dimarco per il Verona e di una conclusione di Pasalic in pieno recupero, che devia in area di rigore un cross di Gomez facendo la barba al palo. E’ l’ultimo sussulto del match, che termina 1-1. Secondo pareggio consecutivo in trasferta per l’Atalanta, che aggancia momentaneamente l’Inter al secondo posto. Altra ottima gara invece per il Verona, che ora può festeggiare la matematica salvezza.

Luca Missori

(Fonte immagine: Lacittàdisalerno.it)