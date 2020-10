Serie A, Lazio Inter 1-1: pari e polemiche. Analisi e pagelle

Un punto a testa per nerazzurri e biancocelesti, con animo surriscaldati nella ripresa

Termina 1-1 Lazio Inter, apre Lautaro, chiude Milinkovic Savic. Grande tensione nella ripresa con due rossi: uno per Immobile e uno per Sensi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

IL TORO NON PERDONA

Ottimo ritmo all’Olimpico, tra due squadre che si rispettano ma proiettate comunque ad offendere. Partono meglio i biancocelesti, con le folate di un Manuel Lazzari in grande spolvero sulla fascia destra. La prima palla-gol del match, infatti, arriva grazie ad una delle sue scorribande, con Correa che finalizza male un buon traversone. Due minuti più tardi, Luis Alberto riscalda i guantoni ad Handanovic, con una conclusione dai 17-18 metri. Dal ventesimo minuto in avanti è però monologo Inter, con la squadra di Conte che prende le redini del gioco, cercando la via della rete. Alla prima grande occasione, i nerazzurri passano in vantaggio: percussione in solitaria di Perisic, che si accentra in area, rimballo con Patric, che favorisce Lautaro e grande reattività del Toro a battere Strakosha. Lazio molto sfortunata nel primo tempo, con Inzaghi costretto a ben 3 cambi per acciacchi muscolari di Radu, Marusic e Bastos. Il brasiliano era entrato peraltro al 15’esimo, per prendere il posto dello stesso difensore romeno.

SAVIC E ROSSI

Ripresa scoppiettante all’Olimpico, con la tensione che alla fine vince su entrambe le squadre. Dagli spogliatoi, sembra uscire Meglio l’Inter, che va vicina alla rete del raddoppio prima con Lukaku e poi con Lautaro, in entrambi i casi i centimetri non sono a favore dei nerazzurri. Nel momento migliore per la squadra di Conte, ecco però il pari capitolino: cross sul secondo palo di Acerbi e stacco di Milinkovic Savic ad anticipare Perisic per l’1-1. Il gol galvanizza i padroni di casa, che vanno vicini alla rete del sorpasso con Luis Alberto, che impegna Handanovic e poi con Parolo, con un blitz in area avversaria. Il match si infiamma al 70′, quando Immobile reagisce a Vidal con una manata sul volto. Guida è ineccepibile, rosso per l’attaccante della Nazionale e giallo per il cileno, che poco dopo uscirà per fare posto a Sensi. Nel finale, rosso per Sensi per sbracciata a Patric e palo clamoroso di Brozovic su calcio da fuori. Il match termina dopo 4’di recupero sul punteggio di 1-1.

Lazio che fatica per gran parte del match contro un Inter molto organizzata. Poi il gol riaccende l’entusiasmo, ma anche gli animi. Immobile salterà la prossima contro la Sampdoria.

Inter che domina a tratti la gara, ma spreca alcune importanti palla-gol per chiuderla. Si fa riprendere dalla Lazio, ma non riesce poi a vincerla. Palo incredibile di Brozovic nel finale.

PAGELLE LAZIO

Strakosha: 6 Gara sufficiente dell’albanese, che si fa battere da un rapidissimo Lautaro nel primo tempo.

Patric: 6,5 Ottima gara del difensore brasiliano, che aveva dalla sua parte un cliente tostissimo come il Toro. Nel finale, porta al rosso Sensi.

Acerbi: 7 Dove lo metti sta e gioca sempre lo stesso modo, cioè benissimo. Sia da centrale che da sinistro non delude mai. Suo l’assist al bacio per Savic.

Radu: S.V Dal minuto 15′ Bastos: 6 Fa a botte sportivamente parlando con l’altro gigante Lukaku, ma tiene comunque botta. Sfortunato esce per un fastidio muscolare. Dal minuto 46′ Parolo: 6 Entro bene e con grande esperienza gestisce la difesa.

Lazzari: 7 Costante spina nel fianco sia di Perisic che poi di Young. Sfreccia come il collega Hakimi e fanno fatica a tenerlo.

M.Savic: 7 Ha il merito di averla pareggiata, dopo una partita quasi impalpabile.

L.Leiva: 6 Ordine e quantità in mezzo al campo. Dal minuto 79′ Akpa akpro: S.V

Luis Alberto: 6,5 Il più pericoloso della Lazio in avanti, con alcuni importanti tiri da fuori. Dal minuto 79′ Escalante: S.V

Marusic: 6 Al duro compito di tenere a bada la freccia Hakimi e non dispiace. Bloccato in fase offensiva. Esce per infortunio muscolare. Dal minuto 34′ Fares: 6 Entra a freddo contro un cliente difficile come Hakimi. Non delude le aspettative.

Correa: 5,5 La sua classe non riesce ad incidere nel match, grazie anche al merito dei difensori avversari.

Immobile: 5 Poco incisivo in fase offensiva, sempre tallonato da Skriniar&Co. Poi cade alla trappola di Vidal, reagendo e facendosi buttare fuori.

All. Inzaghi: 6 In panchina è come un leone in gabbia, corre con i suoi giocatori e ordina cosa bisogna fare in campo.

PAGELLE INTER

Handanovic: 6 Non può fare nulla sul gol di Savic, per il resto normale amministrazione.

Skriniar: 6,5 Ottima gara dello slovacco, attento e arcigno. Grande risposta dopo le critiche della scorsa annata. Dal minuto 78′ D’Ambrosio: S.V

de Vrij: 6,5 Gioca bene così come tutta la difesa interista. Nel finale, esce forse con qualche acciacco.

Bastoni: 6,5 Eleganza e personalità del Nazionale under 21, che gestisce Immobile Correa con diligenza.

Hakimi: 6,5 Sempre in avanti a macinare chilometri, fa a gara a chi corre di più con Lazzari.

Barella: 6 A tratti un po’ forse troppo impreciso, ma l’impegno e la sostanza sono sempre presenti.

Gagliardini: 6 Solita sostanza e quantità dell’ex Atalanta, da equilibrio e buone coperture. Dal minuto 66′ Sensi: 5 Non entra come suo solito, ma perde anche la calma nel finale con l’episodio su Patric.

Vidal: 6,5 Primo tempo quasi perfetto del cileno, corre e lotta come suo solito. Esce l’episodio con il rosso di Immobile. Dal minuto 72′ Brozovic: 6,5 Entra bene e per poco non porta l’Inter alla vittoria. Clamoroso il suo palo a Strakosha battuto.

Perisic: 5 Protagonista della prima rete interista ma soffre la fase difensiva, prima su lazzari e poi sul gol di Savic. Dal minuto 66′ Young: 6 Fa il suo solito lavoro di coperture e salite.

Lukaku: 6 Fa a botte con i difensori avversari, ma sbaglia anche qualche gol per chiudere il match.

Lautaro: 7 Gol da rapace d’area e altra ottima prestazione del Toro, con qualità e sostanza. Dal minuto 78′ Sanchez: S.V

All. Conte: Come il collega e amico Inzaghi è quasi imprendibile in panchina. È lui il regista della squadra, chiamando, catechizzando ed esultando.

PAROLE INZAGHI POST-MATCH

” Abbiamo avuto problemi in difesa con tre cambi forzati, ma grande orgoglio dei ragazzi. Dobbiamo migliorare nella cattiveria sotto porta, ma sono contento della prestazione contro una compagine fortissima”

PAROLE CONTE POST-MATCH

” Perisic mi ha stupito in positivo, è migliorato molto nella nuova posizione e ci darà una grande mano. Ovviamente così come Hakimi bisogna lavorare sulla fase difensiva. Per la gara sono soddisfatto dei ragazzi, ci hanno creduto fino all’ultimo. Continuiamo su questa strada”

Fonte foto: Repubblica

Sandro Caramazza