Serie A: l’Atalanta torna a vincere, il Bologna si arrende a Muriel, 1-0 per la Dea

Decisivo ancora una volta il centravanti colombiano, che entra nella ripresa e segna il gol della vittoria

Dopo il pareggio di Verona, l’Atalanta di Gasperini conquista di nuovo i tre punti e lo fa contro un avversario molto ostico come il Bologna. Anche stasera gli emiliani non hanno deluso le aspettative andando a giocarsela a viso aperto contro quella che di fatto è la squadra migliore della Serie A post lockdown. Solo la classe di un talento come Muriel è stata in grado di scardinare la cassaforte rossoblù. Vediamo però nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo subito un’occasione per parte: prima Zapata al 7′ conclude verso la porta senza impensierire Skorupski, poi Soriano un minuto dopo impegna Gollini con un bel destro da fuori area. Al 16′ si fa vedere ancora l’Atalanta, ma Gomez servito da de Roon in area calcia in maniera sbilenca. Il Bologna però è vivo e risponde quattro minuti dopo con Barrow, il suo insidioso tiro di destro dal limite fa la barba al palo. Dalla mezz’ora in poi il match si scalda ancora di più: al 30′ Pasalic scambia con Zapata e va al tiro, Skorupski risponde presente; al 37′ Gasperini viene espulso per proteste dopo un’accesa litigata con Mihajlovic, che invece viene solo ammonito; due minuti dopo poi il Bologna va vicinissimo alla rete, con la punizione di Barrow che si stampa sulla traversa. E’ l’ultima emozione di un primo tempo intenso e nervoso, che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa parte meglio l’Atalanta, che dopo quattro minuti sfiora il vantaggio con una gran serpentina del neo entrato Muriel, molto reattivo Skorupski nel deviare in angolo il tiro del colombiano. Al 53′ di nuovo pericolosa la Dea, questa volta con Toloi, il difensore bergamasco su sponda di Zapata impegna Skorupski, che si rifugia ancora in corner. E’ il preludio al gol del vantaggio che arriva poco dopo l’ora di gioco. Lo segna Muriel, bravo a raccogliere una sponda in area del solito Zapata e ad insaccare l’1-0. Rete numero 18 in campionato per il talento colombiano e numero 95 per l’Atalanta, che diventa la prima squadra a raggiungere questo traguardo dai tempi della Fiorentina della stagione 1958/1959. Al 64′ girandola di cambi, tra gli altri entrano Orsolini e Sansone per gli ospiti e Malinovskiy per i padroni di casa. Negli ultimi venti minuti tanto nervosismo e poche occasioni da entrambe le parti, la più pericolosa è quella che capita a Colley a dodici dal termine, ma Skorupski respinge con prontezza. Per il resto, la Dea tiene bene e porta a casa la vittoria numero ventidue in campionato. La qualificazione in Champions è già stata raggiunta, ora in attesa della gara dell’Inter i bergamaschi si godono il secondo posto in classifica. Terza sconfitta nelle ultime cinque partite invece per il Bologna, comunque già salvo matematicamente da due giornate.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.it)