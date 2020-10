Serie A: la Sampdoria sfida il Genoa nel posticipo, probabili formazioni e precedenti

Domenica sera c’è il derby della Lanterna, i blucerchiati ci arrivano come meglio non potrebbero

La sesta giornata di Serie A ci regala come posticipo della domenica sera la classica tra Sampdoria e Genoa, un derby che per forza di cose sarà senza pubblico e diverso dal solito, ma che può comunque riservare emozioni e colpi di scena. Vediamo probabili formazioni e precedenti della gara.

Probabili formazioni

La Sampdoria giocherà molto probabilmente con il suo consueto 4-4-2: Audero in porta; Bereszynski ed Augello terzini, Tonelli e uno tra Yoshida e Colley centrali; in mediana Thorsby e Ekdal, con Jankto e Damsgaard esterni alti a supporto di Quagliarella e Ramirez, quest’ultimo in leggero vantaggio nel ballottaggio con Keita.

Il Genoa invece opterà per il 3-5-2 con Perin tra i pali; Goldaniga, Zapata e Criscito in difesa; Ghiglione e uno tra Czyborra e Luca Pellegrini quinti di centrocampo; Radovanovic, Zajc e Badelj in mediana, Pandev e Pjaca in attacco. Scamacca invece partirà dalla panchina.

I precedenti

Considerando tutte le competizioni i derby della Lanterna fino ad oggi giocati sono 120. La Sampdoria è in vantaggio 44 vittorie a 30, con 46 pareggi, anche se il Genoa ha vinto per 2-1 l’ultimo incontro disputatosi nella scorsa stagione (reti decisive di Criscito e Lerager). I blucerchiati in ogni caso arrivano decisamente più in forma dei cugini alla stracittadina, essendo reduci da tre vittorie consecutive. Il Grifone invece, che deve recuperare una gara, ha vinto solo una partita su quattro, alla prima giornata contro il Crotone. I derby però, come si suol dire, fanno sempre storia a sé.

Luca Missori

(Fonte immagine: Buoncalcioatutti.it)