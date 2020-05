Serie A: la Lazio anticipa gli allenamenti in gruppo violando le regole

Partitelle tre contro tre per i giocatori bianco-celesti, nonostante le sedute di gruppo siano interdette ancora fino a lunedì prossimo

Esattamente 20 anni fa la Lazio conquistava il suo secondo ed ultimo Scudetto, sorpassando la Juventus all’ultima giornata di un campionato al cardiopalma dall’inizio alla fine. Due decenni dopo i bianco-celesti si sono ritrovati a battagliare con la Vecchia Signora per la conquista del Tricolore, ma l’appuntamento con la Storia è stato rimandato a causa della più grave crisi sanitaria dal secondo dopoguerra ad oggi.

Nonostante l’emergenza sia ben lontana dal terminare la Serie A si sta attrezzando per tornare in campo e finire la stagione. Il Presidente del Coni Gianni Malagò ha dichiarato che c’è il 99% di possibilità che il campionato ripartirà il 13 giugno, ma dal Governo per ora non sono arrivate né conferme né smentite. Nel frattempo, da lunedì sarà possibile tornare ad allenarsi in gruppo, anche se la Lazio ha anticipato i tempi suscitando più di qualche protesta. La società bianco-celeste ha provato ad agire in incognito predisponendo delle reti verdi a copertura del campo da gioco, ma i cronisti presenti a Formello hanno notato sin da questa settimana delle partitelle tre contro tre tra i giocatori, nonostante fossero consentiti solo le sedute individuali.

Le polemiche non si sono fatte attendere, ma probabilmente scemeranno nei prossimi giorni quando gli allenamenti in gruppo ricominceranno per tutte le squadre. La Lazio è senza dubbio la formazione che più scalpita e più non vede l’ora di ripartire. L’anniversario dell’ultimo scudetto ha caricato ancor di più un ambiente che non vede l’ora di rivivere quei momenti. Ancora una volta però, ci sarà da battere la Juventus.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.Eurosport.com)