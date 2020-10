Serie A, Juventus Verona 1-1: bianconeri stoppati in casa. Analisi e pagelle

Allo Stadium, la vecchia signora ripete lo stesso canovaccio di Crotone, andando sotto e poi pareggiando

Termina 1-1 Juventus Verona con le reti di Favilli e Kulusevski. Secondo pari consecutivo per i bianconeri in campionato, che salgono a quota nove punti in classifica.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Tameze, Vieira, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic.

Divertimento ma zero gol

Primo tempo divertente allo Stadium con due esultanze strozzate sul nascere e un ritmo molto alto tenuto da entrambe le squadre. Il primo squillo della gara arriva al minuto 15′ con Colley, che mette dentro un cross basso di Faraoni, ma la sue rete viene annullata giustamente per offside. I bianconeri provano a rispondere e cinque minuti dopo sfiorano la rete del vantaggio con Bernardeschi, che lanciato da una verticalizzazione di Rabiot, conclude in porta, ma trova l’ottima opposizione di Silvestri. La squadra di Juric però gioca con grande personalità e con un pressing ultra aggressivo che mette in difficoltà la Juve in uscita. Al 22’esimo, proprio da palla rubata sulla trequarti, si avvicina alla rete con un sinistro largo di Kalinic. La Juve però conclude meglio il primo tempo, andando prima vicino alla rete con un missile ravvicinato di Cuadrado, stampatosi sulla traversa e poi trovando l’1-0 con Morata. Il suo bellissimo lob però viene bloccato dal Var dopo il check, causa fuorigioco millimetrico dello stesso attaccante spagnolo.

La Juventus non sfonda

Ripresa che si apre con lo stesso canovaccio della prima parte, cioè ritmi alti e pressing asfissiante di entrambe le squadre. Gli scaligeri partono bene e al 55esimo si affacciano in avanti con un tiro dalla distanza di Zaccagni. Il pressing degli ospiti è sempre altissimo e da un’ennesima palla rubata in centrocampo, passano in vantaggio con il neo entrato Favilli, che ricevuta palla da Zaccagni, trafigge Szczesny per lo 0-1. Sfortunato il giovane attaccante ex Genoa, che esce per infortunio subito dopo aver segnato. La reazione della Juventus però non si fa attendere, grazie all’ingresso di un tarantolato Kulusevski. I bianconeri vanno vicini al pari al minuto 76′ con Dybala, che dalla trequarti becca il secondo legno della serata juventina. Un minuto dopo, però, ecco il pareggio: verticalizzazione per Kulusevski, che ubriaca con una serie di finte Faraoni e poi col sinistro angola bene, battendo Silvestri. La rete galvanizza la Juventus, che si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria. Al minuto 86′ è ancora Dybala a sfiorare il gol, con un destro ad incrociare fuori di un nonnulla. Finale d’assedio dei bianconeri, che bombardano la porta di Silvestri, prima con Dybala e poi con Cuadrado. Attentissimo in entrambi i casi il portiere scaligero. Il match termina dopo 6′ minuti di recupero sul punteggio di 1-1.

Sfortunata la Juve che becca due legni tra primo e secondo tempo ma non riesce a sfondare la porta di Silvestri. Ottima anche la condizione sia mentale che fisica, evidenziata dalla grande reazione al vantaggio scaligero.

Verona bravo e fortunato. Gioca un ottimo calcio fino al gol, poi si getta in difesa, costruendo barricate contro gli attacchi bianconeri. Grande prestazione di Silvestri e del giovane Lovato.

Pagelle

Szczesny: 6 Non può fare nulla sul gol di Favilli, per il resto normale amministrazione.

Demiral: 6,5 Buona gara del turco, che copre bene le folate del Verona, battagliando con Kalinic.

Bonucci: 6 Più libero che mai il difensore azzurro, che in tante occasioni lo si trova in avanti o in centrocampo da mezz’ala. Esce per problema fisico. Dal minuto 73′ Frabotta: 6 Buon ingresso del giovane esterno, che è in costante proiezione offensiva.

Danilo: 6,5 A sinistra soffre un po’ nel primo tempo Colley, poi bene da centrale dopo l’uscita di Bonucci.

Cuadrado: 6 Sfortunato nel primo tempo, con una traversa clamorosa. Bello il duello con l’omonimo di fascia Lazovic.

Arthur: 6 Sufficiente partita del brasiliano, che recupera palloni e prova a dare qualche geometria.

Rabiot: 5,5 Non regala giocate degne di nota, rendendosi pericoloso solo nel finale con un tiro da fuori.

Bernardeschi: 5,5 Parte largo a sinistra, ma non riesce quasi mai a saltare l’uomo. Nel primo tempo, pericoloso con un bell’inserimento. Dal minuto 60′ Kulusevski: 7 Impatto devastante nella gara dello svedese, che inventa un super gol, mandando al bar Faraoni.

Ramsey: 6 Meglio nel primo tempo il gallese, dove colleziona qualche buona giocata, cala di lucidità e freschezza nella ripresa. Dal minuto 90′ Vrioni: S.V

Dybala: 6,5 Compie qualche errore in fase di possesso, ma si rende pericoloso in varie occasioni. Una fra tutte la traversa nella ripresa.

Morata: 6,5 Trova dalla sua parte un Lovato in grande spolvero. Riesce comunque a rendersi pericoloso e si vede annullare anche un gol dopo un fantastico lob.

All. Pirlo: 6 La recupera mettendo Kulusevski e sperimentando un Bonucci “super libero”. Alla fine trova un pari, ma deve rivedere alcune cose.

Dichiarazioni post-match Pirlo

” Troppo attendisti nel primo tempo, nonostante le migliori occasioni siano capitate a noi. Nella ripresa molto meglio. Kulusevski è un grande giocatore, è entrato alla grande. Buona partita invece di Dybala. Partita difficile contro una squadra che gioca con grande pressione. Però le cose che abbiamo provato sono venute bene, ma dobbiamo e possiamo fare sicuramente meglio”.

Fonte foto: Calcio news 24

Sandro Caramazza