Serie A: Istituito il premio “Man of the Match”

Tempo di lettura 1 minuto

A partire dalla prossima stagione si premierà, così come avviene già per la Champions League, il miglior calciatore per ogni partita del campionato

L’introduzione del premio “Man of the Match” per le 380 partite del campionato di Serie A è stata confermata dal comunicato che ha fatto seguito all’assemblea della Lega delle 20 società della massima serie. Il premio sarà sponsorizzato dalla celebre casa editrice di figurine e fumetti Panini ed a votare saranno i tifosi, sia quelli a casa che allo stadio, attraverso un QR code. Il calciatore più votato riceverà il premio a fine gara, direttamente in campo. Nella stessa assemblea è stato inoltre confermato il format a 4 squadre per la prossima Supercoppa italiana che si svolgerà ancora in Arabia Saudita nel mese di Gennaio 2025.

Fonte foto: manofthematch.store

Luigi A. Cerbara