Serie A is coming, la riscossa dei fantastici sei

Da Ibrahimovic a Wijnaldum passando per Lukaku, Chiesa, Pogba e Zapata. Da gennaio, un solo obiettivo: riscatto

Mancano esattamente 12 giorni alla ripartenza del campionato. Finito il Mondiale, adesso è il tempo di rituffarsi nuovamente sulla Serie A in vista di un 2023 fittissimo di impegni. Da dove si ripartirà? Ovviamente dal Napoli capolista, capace di fare 13 vittorie e due soli pareggi durante la prima parte di stagione e dalle dirette inseguitrici. Il Milan campione d’Italia in carica; la Juventus, scossa dalle vicissitudini societarie ma rigenerata dalle ultime sei vittorie di fila; l’Inter, che ripartirà dai sei successi nelle ultime sette; e le romane Lazio e Roma. La prima quarta in classifica alla pari dei nerazzurri e i giallorossi settimi in cerca di riscatto. In mezzo ovviamente la solita Atalanta, mai da sottovalutare. L’anno che verrà permetterà ad alcune di queste squadre la riscoperta di determinati giocatori, praticamente mai visti durante il primo spezzone di campionato.

Chiesa e Pogba

La Juventus ripartirà proprio da questi due. In realtà più dal campione d’Europa, già in campo nelle ultimissime partite pre Mondiale. Chiesa sarà il vero acquisto di Allegri, l’uomo capace di far fare il salto di qualità alla sua squadra. Su Pogba ancora qualche dubbio tant’è che il francese dovrebbe ritornare a febbraio a causa del lunghissimo problema al menisco. Da capire come e quando lo si rivedrà totalmente recuperato.

Ibrahimovic

Tra i più attesi c’è proprio Ibra. Il fuoriclasse svedese si è infortunato a fine maggio operandosi al ginocchio sinistro. Senza di lui comunque il Milan è riuscito a superare i gironi di Champions League, chiudendo al secondo posto la prima parte di stagione. Ora il rientro. La data non è stata ancora comunicata, ma potrebbe aggirarsi verso metà o fine gennaio. La sua esperienza nonché l’enorme qualità potranno essere determinanti per la squadra di Pioli.

Lukaku

Dopo una seconda parte di 2022 da dimenticare sia con i club (Chelsea e Inter) che con la Nazionale (Mondiale), Lukaku cerca il riscatto. Accantonati i problemi fisici, ora Big Rom è pronto a riprendersi l’Inter come gli anni con Conte. Ieri è andato in gol contro la Reggina in amichevole. Il tagliando però sarà col Sassuolo in attesa dell’esame contro il Napoli di Spalletti. Un Lukaku in piena forma sarebbe una manna dal cielo per l’Inter e un incubo per le difese avversarie.

Wijnaldum

A Roma lo aspettano a braccia aperte, convinti che con lui e Dybala la squadra di Mourinho possa fare il definitivo salto di qualità. Wijnaldum può trasformare il centrocampo giallorosso dandogli esperienza, qualità e leadership. Mou ne ha bisogno, anche per lui i tempi di recupero non sono già stati definiti, ma non dovrebbe mancare tanto.

Zapata

Infine, non bisogna dimenticare Zapata. l’Atalanta ha convissuto durante la prima parte senza il suo principale terminale offensivo. Già contro l’Inter all’ultima pre Mondiale si era fatto sentire procurandosi il rigore del momentaneo vantaggio. Ora la ripartenza, occhio alla pantera nerazzurra.

Sandro Caramazza