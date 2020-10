Serie A, Inter Parma 2-2: pari nerazzurro in extremis. Analisi e pagelle

La squadra di Conte non vince in casa dalla prima gara contro la Fiorentina e oggi altro recupero nel finale

Termina 2-2 a Milano tra Inter e Parma. Gervinho spaventa i nerazzurri con una doppietta, rimonta poi targata Croazia, con Brozovic prima e Perisic dopo.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro Martinez, Perisic.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.

Inter ferma agli angoli

Il match del Meazza si apre con un cambio tra le fila arbitrali, fuori il designato Pairetto (fastidio muscolare durante il riscaldamento), dentro il quarto uomo Piccinini. I nerazzurri dominano territorialmente la gara, non riuscendo però a sfondare la retrogurdia ordinata del Parma. La prima palla-gol arriva al secondo minuto, con Perisic, che controlla bene in area ma spedisce in curva la sua conclusione.

L’Inter tiene le redini del gioco, ma non riesce ad accelerare la manovra, che rimane piatta e priva di trame interessanti. Al minuto 25′ ci prova Eriksen, che suggerito da Barella, crossa basso per Lautaro anticipato sul più bello da un ottimo Iacoponi.

I nerazzurri fanno scorte di calci d’angolo (ben 10), da cui però non nasce nulla di importante, favorendo le uscite centrali di Sepe. Nel finale, pericoloso Hakimi, che servito da un’invitante cross di Kolarov, manda alto il possibile gol del vantaggio.

Perisic la riprende nel finale

Avvio shock dell’Inter, che dopo 25 secondi dal ritorno in campo, subisce il vantaggio del Parma: gran palla di Hernani per Gervinho, che controlla bene e col piattone batte Handanovic. I nerazzurri provano a reagire immediatamente, ma come nel primo tempo faticano a costruire occasioni degne di nota.

Al minuto 61′, è anzi ancora il Parma a raddoppiare: buono scambio tra Kucka e Inglese, bellissima palla della punta ancora per Gervinho, che freddissimo batte per la seconda volta Handanovic. Conte ribalta il centrocampo nerazzurro, richiamando in panchina Eriksen e Gagliardini e mandando in campo Brozovic e Vidal. Proprio dai piedi del croato arriva il 2-1 interista, con un gran sinistro a fil di palo.

L’Inter carica a testa bassa alla ricerca del gol del pari, ma spreca malamente due clamorose occasioni, prima con Ranocchia, il cui colpo di testa trova la grandissima parata di Sepe, e poi, con Hakimi, che da due passi, incorna addosso all’estremo difensore ducale. Sospetto rigore nerazzurro anche per contatto tra Iacoponi e Perisic, non ravvisato dal signor Piccinini.

Negli ultimi minuti, Conte manda in campo anche Nainggolan e Young, al posto di Barella e Hakimi. E nel finale, l’Inter acciuffa il pari: minuto 92, calcio piazzato di Kolarov e grande anticipo di Perisic. I nerazzurri provano a vincerla allo scadere con il colpo di testa di Vidal, fuori di un soffio.

Inter lenta e macchinosa nel primo tempo, nonostante il grande dominio territoriale. Nella ripresa, va sotto contro un Parma molto cinico, ma riagguanta tutto nel finale, con l’incornata di Perisic.

Parma ordinato e cinico, che per poco non serve lo scherzetto di Halloween all’Inter. Gervinho letale, ma non basta per i tre punti.

Pagelle

Handanovic: 6 Spettatore non pagante nel primo tempo, nella ripresa deve prendere il pallone dal sacco per ben due volte. Poteva fare poco e niente sui due gol di Gervinho.

de Vrij: 5 Da centrale di destra vive una tardo pomeriggio horror. Sua la colpa in entrambi i gol del Parma.

Ranocchia: 6 Come col Genoa, ordinato e preciso nelle sue marcature difensive. Pecca di velocità nello smistare i palloni e nel trovare tra le linee i propri compagni.

Kolarov: 6 Trova un ottimo assist nel finale per il gol di Perisic. Meglio rispetto alle altre uscite, ma c’è ancora da lavorare in quella posizione.

Hakimi: 6 Buoni inserimenti ma sprecone sotto porta, sia nel primo tempo su cross di Kolarov e poi nella ripresa con l’incornata solitaria addosso a Sepe. Dal minuto 77′ Young: 6 Entra bene, spingendo subito nella corsia di sinistra.

Barella: 6 Corre sempre per due ma pecca di lucidità nell’impostazione del gioco. La stanchezza e i tanti minuti giocati hanno inciso. A Madrid, occorre un Barella al 100%. Dal minuto 77′ Nainggolan: 6 Ci mette voglia e furore agonistico, che giovano alla squadra.

Gagliardini: 5,5 Solita prestazione di quantità in mezzo, ma povera di spunti e accelerazioni. Dal minuto 57′ Vidal: 6,5 Entra in campo e la squadra prende un’altra forma, più grintosa e aggressiva. Nel finale, quasi non completa la rimonta.

Darmian: 6 Altra buona uscita dell’ex di turno, che sembra essersi amalgamato all’istante nei dettami tattici nerazzurri. Dal minuto 68′ Pinamonti: 6 Entra con il giusto piglio, facendo a botte con i centrali del Parma.

Eriksen: 5,5 Non incide il danese, ormai sempre mina vagante di questa Inter. Prova a farsi vedere, ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Dal minuto 57′ Brozovic: 7 Ha il merito di aver ripreso il match, con un gran gol alla prima palla toccata. Il croato è fondamentale nel centrocampo di Conte.

Lautaro Martinez: 5 Uno dei peggiori dell’Inter, mai pericoloso e sempre sovrastato dai centrali ducali. Poi senza il suo partner preferito (Lukaku) è quasi come un pesce fuor d’acqua.

Perisic: 6,5 Tanto impegno del croato, che dal punto di vista qualitativo non è esaltante, ma la garra ce l’ha messa e come. Decisivo nel finale, per portare almeno un pari ai nerazzurri

All. Conte: 6 La riprende con i cambi, ma questa squadra è cambiata in negativo rispetto allo scorso anno. Bisogna lavorare immediatamente, perché martedì c’è il Real Madrid.

Parole Conte post-match

” Partita sofferta per il risultato perché è una partita, e non è la prima, in cui dominiamo e basta vedere le statistiche e poi rischi di perderla. Se non fai gol nel calcio non vinci. Noi oggi per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo. Non va bene, con tutte le occasioni che creiamo dobbiamo fare gol. Dobbiamo avere cattiveria e determinazione”.

Fonte foto: Inter News

Sandro Caramazza