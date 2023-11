Serie A il sale sulla coda: Udinese e Cagliari accelerano, Verona e Empoli zoppicano, buio Salernitana

Tempo di lettura 3 minuti

Cambiano le gerarchie in fondo alla classifica dopo 11 giornate, delle ultime cinque compagini tre hanno già cambiato guida, Baroni trema, Ranieri torna tranquillo

Lotta scudetto e Champions League avvincenti, ma anche la zona salvezza può regalare sorprese e sorpassi giornata dopo giornata. L’ultimo turno ha sancito la resurrezione di Udinese e Cagliari, avversarie nell’infrasettimanale scorso di Coppa Italia con i sardi vittoriosi in Friuli. Non solo, la squadra di Ranieri vincendo anche in campionato col Genoa infila la terza vittoria consecutiva, coppa compresa, quando nelle prime nove giornate non si erano visti successi. Lo stesso si può dire dell’Udinese che espugnando clamorosamente il San Siro rossonero sabato scorso ha sbloccato la casella “vittorie” tirandosi fuori dalle sabbie mobili. Adesso le due compagini si trovano sopra la linea di galleggiamento, posizioni da difendere con i denti.

Chi si ritrova nella zona bollente adesso è il Verona. Gli scaligeri dopo un buon inizio di torneo hanno infilato una terribile striscia. Sono quattro le sconfitte consecutive dopo quella di domenica con il Monza in casa. Terzultimo posto con Baroni che non è più così saldo sulla panchina e vista la sorte degli allenatori in quella zona di classifica non può stare così tranquillo. Infatti delle ultime cinque tre hanno già cambiato la guida. Due cavalli di ritorno a Udine e Empoli con l’approdo di Cioffi e Andreazzoli per Sottil e Paolo Zanetti. Infine Filippo Inzaghi ha rilevato Paulo Sousa a Salerno. Unici superstiti appunto Baroni e Ranieri. Quest’ultimo quando sembrava essere arrivato al capolinea ha cambiato marcia, per il suo collega gialloblu la storia sembra virare verso il peggio.

L’Empoli è penultimo dietro l’Hellas ma in realtà, a parte qualche passaggio a vuoto, con Andreazzoli ha ritrovato la verve perduta. Azzurri che sono pronti a combattere sino alla fine, come hanno dimostrato anche nelle partite perse. Chi non sembra trovare una soluzione alla situazione attuale è la Salernitana fanalino di coda. L’arrivo di Inzaghi non ha ancora sortito l’effetto desiderato in serie A, nonostante la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Due sconfitte e un pareggio dall’arrivo del nuovo mister, ormai l’unica squadra in undici giornate a non aver vinto neanche una partita. Tempo al tempo starà pensando la dirigenza campana, i punti però scarseggiano e il ritardo tra poco potrebbe essere ingestibile. Tutti si attendono una reazione dai giocatori.

Occhio quindi a non perdere altre occasioni, sia per queste formazioni sia per quelle davanti. Basta poco per essere risucchiati nel baratro, siamo all’inizio ma la concentrazione deve essere sempre altissima. Genoa e Sassuolo un punto sopra l’Udinese potrebbero essere a breve trascinate nella bagarre.

Glauco Dusso