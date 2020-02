Serie A: il pagellone del mercato invernale 2019-2020

Inter quasi perfetta, bene anche Napoli, Milan e Fiorentina. Juventus sufficiente, Roma e Lazio no

Il 31 gennaio alle ore 20 si è chiuso il mercato invernale della nostra Serie A che ha riservato diversi ottimi colpi sia immediati che per giugno, ma anche qualche incognita tutta da scoprire. Andiamo a dare dei voti squadra per squadra per capire chi ha giovato di più di questo mese di trattative.

Atalanta 7: Riportano a casa Caldara dopo la poco felice esperienza al Milan e acquistano giovani di buone prospettive come Bellanova, Czyborra e Tameze. Le cose migliori però la Dea le fa in uscita monetizzando tanto su giocatori come Barrow, ceduto al Bologna, e Ibanez, alla Roma, che trovavano poco spazio in squadra. Capolavoro infine la cessione di Kulusevski alla Juventus. mai impiegato da Gasperini ed esploso al Parma sotto la guida di D’Aversa.

Acquisti: Tameze (c, Nizza), Bellanova (d, Bordeaux), Caldara (d, Milan), Czyborra (d, Heracles).

Cessioni: Kulusevski (c, Juventus *da giugno), Barrow (a, Bologna), Kjaer (d, Milan), Masiello (d, Genoa), Ibanez (d, Roma).

Bologna 6,5: Mercato sufficiente dei felsinei che rinforzano l’attacco prendendo Barrow dall’Atalanta e cedendo Destro al Genoa. Il colpo a centrocampo è Dominguez, preso dal Velez in Argentina che può essere molto utile per il proseguo della stagione.

Brescia 5,5: Le Rondinelle avevano il dovere di fare di più vista la pericolosa posizione in classifica che occupano attualmente. Arrivano solo Skrabb e Bjarnason, troppo poco per una squadra che deve salvarsi.

Acquisti: Skrabb (c, Norrkoping), Bjarnason (c, Al-Arabi).

Cessioni: Magnani (d, Sassuolo), Matri (a, svinc.), Morosini (c, Ascoli).

Cagliari 6: Poche operazioni per i sardi che quest’anno sono già competitivi. Scambio di attaccanti con la Spal, con Paloschi che arriva e Cerri che va, cedono inoltre sempre agli estensi il Pata Castro. Buono l’acuisto di Gaston Pereiro dal Psv Eindhoven.

Acquisti: Paloschi (a, Spal), Gaston Pereiro (c, Psv).

Cessioni: Deiola (c, Lecce), Cerri (a, Spal), Castro (c, Spal).

Fiorentina 8: Grandissima protagonista di questa sessione di mercato la Viola, prende Cutrone dal Wolverhampton, Kouame dal Genoa, Igor dalla Spal, Duncan dal Sassuolo e per giugno si assicura Amrabat dal Verona battendo la feroce concorrenza del Napoli. Ottime anche le cessioni di Boateng e Pedro che non rientravano nei piani dell’allenatore.

Acquisti: Igor (d, Spal), Duncan (c, Sassuolo), Cutrone (a, Wolverhampton), Kouame (a, Genoa), Amrabat (c, Hellas Verona * da Giugno), Agudelo (a, Genoa).

Cessioni: Boateng ( a, Besiktas), Dabo ( c, Spal), Pedro (a, Flamengo).

Genoa 6: Solita rivoluzione del presidente Preziosi, stavolta però con l’obiettivo chiaro di centrare la salvezza e non di vendere i propri calciatori migliori. In porta prende Perin dalla Juvetus liberandosi di un ottimo prospetto come Radu, poi acquista Soumaro dal Lille, Destro dal Bologna, Iago Falque dal Torino e Masiello dall’Atalanta rinforzando il centrocampo con l’esperto Berhami, tutti calciatori che se stanno bene potrebbero garantire un buon rendimento. Cede Kouame e Agudelo alla Fiorentina.

Acquisti: Soumaro (d, Lille), Parigini (a, Torino), Iago Falque (a, Torino), Masiello (d, Atalanta), Perin (p, Juventus), Destro (a, Bologna), Behrami (c, svinc.).

Cessioni: Saponara (c, Lecce), Gumus (c, Antalyaspor), El Yamiq ( d, Real Saragoza), Kouame( a, Fiorentina, Radu (p, Inter), Agudelo (c, Fiorentina).

Hellas Verona 6,5: La dirigenza scaligera si occupa maggiormente delle cessioni per giugno in questa finestra di mercato; ceduti Amrabat alla Fiorentina e Rramhani al Napoli per una somma complessiva sui 35 milioni di euro. In gialloblu arrivano Borini dal Milan, Di Marco dall’Inter ed Eysseric dalla Fiorentina.

Acquisti: Eysseric (c, Fiorentina), Borini ( a, Milan), Di Marco ( d, Inter).

Cessioni: Rhamani (d, Napoli *da Giugno), Amrabat ( c, Fiorentina) * da Giugno, Bessa ( c, Goia), Henderson ( c, Empoli).

Inter 9: La compagine nerazzurra è certamente la regina del mercato invernale; capolavoro l’acuisto di Eriksen a 15 milioni, messaggio alla Juventus che per lo scudetto dovrà lottare fino all’ultimo, fasce coperte dagli arrivi di Moses e Young, calciatori esperti e funzionali al gioco di Conte. Benissimo anche in uscita, ceduti Politano, Lazaro e Gabigol che erano fuori dal progetto.

Acquisti: Moses (c, Chelsea), Young (c, Manchester United), Eriksen ( c, Tottenham).

Cessioni: Gabigol ( a, Flamengo), Lazaro (c, Newcastle), Politano (a, Napoli), Radu (p, Parma).

Juventus 6,5: Pochi movimenti per i bianconeri che si assicurano Kulusewski per l’estate sborsando ben 45 milioni e battendo la concorrenza dell’Inter. Cedono Perin al Genoa ed Emre Can al Dortund, mandando anche Mandzukic negli Emirati Arabi.

Acquisti: Kulusevski (c, Atalanta* da Giugno)

Cessioni: Emre Can (c, B.Dortmund), Pjaca (a, Anderlecht), Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Genoa).

Lazio 5: Potevano e dovevano fare di più vista l’incredibile stagione. Si stanno giocando lo scudetto eppure anche quest’anno non arriva nessuno, Giroud ad esempio avrebbe fatto comodo.

Acquisti: –

Cessioni: Berisha (c, Fortuna Dusseldorf), Durmisi( d, Nizza)

Lecce 6,5: Buon lavoro della dirigenza salentina che prende Deiola dal Cagliari e Barak dall’Udinese, con entrambi già in gol all’esordio contro il Torino. Interessante anche il colpo Saponara per dare qualità sulla trequarti.

Acquisti: Paz (d, Bologna), Barak (c, Udinese), Deiola (c, Cagliari), Donati (d, svinc.), Spaonara (c, Genoa).

Cessioni: La Mantia (a, Empoli), Fiamozzi (d, Empoli), Tsonev (c, Monopoli), Benzar (d, Perugia), Tabanelli (c, Frosinone)

Milan 7: Molto bene la dirigenza rossonera; colpo Ibrahimovic che nonostante l’età porta qualità e personalità alla rosa, fuori parecchi esuberi come Rodríguez, Suso e Piatek dal quale incassano 27 milioni dall’Hertha Berlino. In porta fuori Reina e dentro Begovic. Da scoprire Saelemaekers, 20enne arrivato dall’Anderlecht

Acquisti: Ibrahimovic (a, svinc.), Laxalt (d, Torino), Kjaer (d, Atalanta), Saelemaekers (c, Anderlecht), Begovic (p, Bournemouth)

Cessioni: Piatek (a, Herta Berlino), Suso (a, Siviglia), Reina (p, Aston Villa), Rodriguez (d, Psv), Borini (a, Verona).

Napoli 7: Ottimo lavoro anche per la dirigenza azzurra, con rinforzi subito pronti ed alcuni già bloccati per giugno. Arrivano subito Demme dal Lipsia, Lobotka dal Celta Vigo e Politano dall’Inter che possono aiutare la squadra a rialzarsi in classifica, presi per giugno anche Rramani dal Verona e Petagna dalla Spal, colpi sicuramente interessanti.

Acquisti: Politano (a, Inter), Demme (c, Lipsia), Lobotka (c, Celta Vigo), Rrhamani (d, Hellas Verona * da Giugno), Petagna (a, Spal * da Giugno).

Cessioni: Tonelli (d, Sampdoria).

Parma 6,5: Promosso anche il mercato dei crociati che acquistano Kurtic dalla Spal e Radu dall’Inter per sopperire all’infortunio di Sepe. Bene anche Caprari per sostituire Gervinho che non essendo riuscito a trasferirsi si allenerà da solo e molto bravi nel trattenere il goiello Kulusevski fino a giugno.

Acquisti: Caprari (a, Sampdoria), Kurtic (c, Spal), Radu (p, Inter)

Cessioni : Dezi (c, Perugia)

Roma 5: Insufficiente la squadra giallorossa che complice l’imminente cambio di proprietà si muove poco e con poche risorse. Incomprensibile la cessione in prestito di Florenzi, lo rimpiazzano facendo rientrare dal prestito in Serie B brasiliana Bruno Peres. Interessanti invece gli acquisti di Carles Perez dal Barcellona e di Villar dall’Elche.

Acquisti: Bruno Peres (d,Recife), Carles Perez (a, Barcellona), Villar (c, Elche)

Cessioni: Florenzi (d, Valencia).

Sampdoria 5,5: Avrebbero potuto fare di più, vista anche la preoccupante posizione di classifica. In difesa prendono Tonelli dal Napoli e Yoshida dal Southampton e cedono Murillo al Celta Vigo. In attacco la cessione senza alcun rimpiazzo di Caprari al Parma lascia perplessi.

Acquisti: Yoshida (d, Southampton), Tonelli (d, Napoli)

Cessioni: Caprari (a, Parma), Murillo (d. Celta Vigo).

Sassuolo 5,5: Leggera insufficienza solo per la cessione di Duncan alla Fiorentina senza un adeguato rimpiazzo, ma per il resto la squadra c’è ed è di qualità soprattutto in avanti.

Acquisti: Haraslin (c, Danzica)

Cessioni: Duncan (c, Fiorentina).

Spal 5,5: Perde pezzi importanti come Kurtic, ceduto al Parma, e Igor alla Fiorentina, si tiene Petagna fino a giugno e gli affida il sogno salvezza. Buono il colpo Castro dal Cagliari, da dove arriva anche Cerri scambiato con Paloschi. In difesa torna Bonifazi.

Acquisti: Castro (c, Cagliari), Cerri (a, Cagliari), Dabo (c, Fiorentina), Bonifazi (d, Torino)

Cessioni: Kurtic (c, Parma), Petagna (a, Napoli *da Giugno), Paloschi (a, Cagliari).

Torino 5,5: Tante difficoltà in questa stagione per i granata a cui si aggiunge l’esonero di Mazzarri dopo la sconfitta di Lecce. Il mercato in entrata è stato nullo e forse seriva fare qualcosa per rialzare la testa. Ceduti Bonifazi alla Spal, Laxalt al Milan e Iago Falque al Genoa.

Acquisti: –

Cessioni: Laxalt (d, Milan), Bonifazi (d, Spal), Iago Falque (a, Genoa).

Udinese 6: Niente rivoluzioni questa volta per i friulani che in effetti non ne avevano bisogno vista la classifica. Prendono solo Zeegelar dal Watford, al quale cedono Pussetto.

Acquisti: Zeegelaar (c, Watford)

Cessioni: Pussetto (a, Watford), Barak (c, Lecce), Opoku (d, Amiens)

Alessandro Fornetti