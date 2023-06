Serie A: il pagellone al campionato delle venti squadre

Diamo un voto a tutte le compagini tra chi ha deluso e chi invece si è distinto in positivo

Un’altra stagione di Serie A si è conclusa, ad eccezione dello spareggio tra Verona e Spezia che rimanda i verdetti dell’ultima retrocessione in Serie B, e dunque è tempo di tirare le somme dando dei voti alle venti squadre in relazione alle aspettative di inizio stagione.

Atalanta 6,5: Stagione nel complesso positiva per la Dea che dopo l’ottavo posto dello scorso anno tornerà in Europa seppur non in Champions League. In un’annata senza le coppe però forse si poteva fare di più contando che la rosa a disposizione di Gasperini era profonda e ben amalgamata tra veterani e giovani molto promettenti.

Bologna 8: Gran campionato degli emiliani che chiudono noni mostrando un ottimo calcio e ottenendo davvero tanti risultati prestigiosi. In un’annata non facile dal punto di vista psicologico dopo la scomparsa di Mihajlovic, Thiago Motta riesce a risollevare la squadra scoprendo e valorizzando calciatori come Posch e Ferguson.

Cremonese 5: Alla fine arriva la prevedibile retrocessione ma quantomeno evita l’ultimo posto e chiudono il campionato con una vittoria. Alvini mostra buone idee ma è con Ballardini che si vedono i primi segnali di una squadra che paga il salto di categoria e la poca qualità generale.

Empoli 7: I toscani disputano un’ottima stagione non rischiando praticamente mai di finire nella zona rossa. Chiudono a 43 punti frutto di un lavoro di squadra che si vede giornata dopo giornata. Zanetti si gode Vicario come uno dei migliori portieri del campionato e davanti lancia con continuità Baldanzi e Cambiaghi, giovani molto interessanti.

Fiorentina 6,5: Campionato strano quello della squadra di Italiano che parte malissimo e chiude invece alla grande. Rosa ampia e ben gestita, la viola fatica spesso a concretizzare le tante occasioni create. Chiude alla fine ottava e fuori dalle coppe ma con ancora possibilità di entrarci tra la finale di Conference League e l’attesa sulla sentenza Uefa per la Juventus.

Inter 6: Gli uomini di Inzaghi finiscono benissimo trovando le energie per staccarsi dal treno che cercava una qualificazione in Champions League e chiudendo terzi in classifica. Tuttavia l’obiettivo di inizio stagione era di competere per il titolo e non ci sono mai riusciti, addirittura perdono dodici partite mostrandosi molto vulnerabili in difesa e poco cinici in attacco anche contro squadre largamente inferiori.

Juventus 5,5: Tralasciando il discorso sulla penalizzazione e giudicando solo il lavoro sul campo è una stagione parecchio deludente quella dei bianconeri; anche loro partono per competere per lo scudetto salvo poi dover rinunciare quasi subito a causa di diversi risultati negativi e di un Napoli inarrestabile. Con la rosa a disposizione il campionato non può essere positivo e molti elementi di spicco hanno fallito invece di trascinare la squadra.

Lazio 8,5: Gran campionato dei biancocelesti che chiudono secondi e battono almeno una volta tutte le big del campionato. Sarri nonostante la presenza a singhiozzo di Immobile trova in Zaccagni l’uomo chiave in attacco ma soprattutto mostra una solidità difensiva impressionante, con Provedel capace di ottenere ventuno clean sheet e Romagnoli che torna ad essere un ottimo leader difensivo.

Lecce 7,5: I salentini partono bene ma poi rischiano molto non riuscendo più quasi a vincere una partita. Alla fine la salvezza arriva ed è meritatissima, creano tanti problemi alle big del campionato e non snaturano il loro gioco votato molto all’attacco. Baroni firma una grande impresa dato che il Lecce ad inizio stagione era una delle papabili alla retrocessione.

Milan 5: I campioni d’Italia uscenti disputano un campionato molto deludente, in cui senza la penalizzazione alla Juventus non avrebbero neanche centrato il quarto posto. Tanti risultati negativi uniti al nullo apporto dai giocatori presi in estate hanno portato i rossoneri ad una crisi dalla quale sono riusciti ad uscire solo nella parte finale del campionato, quando ormai bisognava sgomitare con la concorrenza per uno dei primi quattro posti.

Monza 8,5: Dopo le sconfitte iniziali con Stroppa arriva Palladino e cambia tutto per i brianzoli. Campionato di altissimo livello per una neopromossa che valorizza ogni suo calciatore e chiude undicesima ma a soli quattro punti dall’ottavo posto. La sensazione è che saranno nella massima serie a lungo e che questo sia solo l’inizio di un progetto in continua crescita.

Napoli 10: Non si può non dare il massimo ai partenopei, autentici dominatori del campionato dall’inizio alla fine. Partivano da underdog con tanti nuovi acquisti sconosciuti e tanti leader partiti in altre direzioni. Spalletti e i suoi tritano tutto e tutti non dando mai l’impressione di poter crollare e non mostrandosi mai domi di fronte a nessuno. Lo scudetto torna a Napoli dopo 33 anni ed è strameritato.

Roma 5,5: Campionato insufficiente anche per i giallorossi che non migliorano il piazzamento dello scorso anno; trovano anche qualche soddisfazione contro le big ma si sciolgono alla distanza a causa di continui infortuni che ne accorciano le rotazioni. Mourinho non riesce a dare un’impronta offensiva alla squadra con gli attaccanti Abraham e Belotti che peccano di rendimento e di gol.

Salernitana 7: Ottima la stagione dei campani che si salvano con diverse giornate d’anticipo e si tolgono molte soddisfazioni lungo la strada. Prima Nicola e poi Paulo Sousa lasciano la loro impronta sulla squadra che ha il pregio di ottenere tanti punti e di muovere quindi con costanza la classifica. Grande annata per Dia capocannoniere della squadra e giocatore chiave per la salvezza tranquilla.

Sampdoria 2: Pessimi dall’inizio alla fine, pur con una situazione societaria molto difficile. In campo non segnano praticamente mai e sono anche la peggior difesa, riuscendo a vincere appena tre partite in tutto il campionato. Stankovic prova a non arrendersi ma la squadra si dimostra sconnessa e soccombe senza neanche provarci. Ripartiranno dalla Serie B dopo il passaggio di proprietà a Radrizzani.

Sassuolo 6: Sufficienza e niente più per i neroverdi che addirittura si trovano nella zona calda per un periodo salvo poi uscirne con una serie di partite positive. Tuttavia data l’ambizione della società ed una buona rosa era lecito aspettarsi qualcosa in più di un campionato tranquillo ma senza mai la possibilità di competere per l’Europa.

Spezia 5,5: Il voto va al di là dell’esito dello spareggio contro il Verona; la stagione era partita bene con Gotti salvo poi calare molto e ricominciare da Semplici che non riesce nonostante le tante occasioni a mettere in salvo la squadra prima dello spareggio. In campo Nzola è il faro, senza di lui arrivano solo sconfitte e pochissimi gol segnati.

Torino 7: Promossi i granata che chiudono bene una stagione molto equilibrata in tutte le voci statistiche. Bene con Juric il reparto arretrato mentre in attacco Sanabria è autore di un ottimo 2023. Squadra giovane che sta crescendo e che con il decimo posto mette una buona base per il futuro.

Udinese 6,5: Avvio fantastico in cui sorprendono tutti e sembrano puntare addirittura all’Europa. Come prevedibile però calano molto e alla fine concludono a metà classifica, trovando comunque diversi calciatori interessanti e pronti ad esplodere definitivamente il prossimo anno. Sottil all’esordio ha dimostrato di saper giocare un ottimo calcio pur prestando sempre attenzione alla fase difensiva.

Verona 5: A differenza dello Spezia con cui giocheranno lo spareggio, i veneti passano tutta la stagione in zona retrocessione mostrando un grande calo rispetto alle annate precedenti. Tre allenatori in un anno dimostrano tutte le difficoltà avute da una squadra che ha perso diversi elementi di valore nel mercato estivo. Zaffaroni li risolleva da una situazione disperata e ora si giocheranno tutto domenica prossima contro lo Spezia.

Alessandro Fornetti