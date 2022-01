Serie A, il paese dei balocchi: un luogo in cui si vive fuori dalla realtà

Caso Salernitana e ventesima giornata, due eventi che hanno sotterrato ancor di più ciò che rimaneva della credibilità del calcio italiano nel mondo

Un tempo l’espressione paese dei balocchi la si utilizzava per esaltare ed elogiare la Serie A, terra di grandi campioni e miglior campionato del mondo. A distanza di un paio di anni, l’accezione è totalmente cambiata con gli ‘asini’ che hanno preso il sopravvento trasformando il campionato italiano nello zimbello del mondo. Il caos Salernitana e la ‘clownistica’ immagine vista ieri nei vari campi d’Italia ne sono la completa dimostrazione.

TIRARE TROPPO LA CORDA

Il caos Salernitana è stato uno degli eventi più tragicomici del 2021 con il ‘lieto fine’ (se così si può chiamare) arrivato proprio durante la notte di San Silvestro. Tra offerte non inviate, presidenti menefreghisti, dirigenti di Lega ‘del poi vediamo‘ la corda Salernitana si è tirata così a lungo da far perdere e di tanto la credibilità del sistema calcio Italia. Un sistema che ha totalmente frainteso una questione da risolvere già prima dell’inizio della nuova stagione. Un sistema che si è protratto fino agli ultimi giorni di dicembre con le sedi di Lega e Figc teatri di un imminente pasticcio epocale. Come sempre, a pagare sono stati i tifosi. Meravigliosi quelli granata nonostante la possibilità di un’esclusione tangibile.

ALCUNI GIOCANO ALTRI NO

Ieri, 6 gennaio 2022, si è configurata una delle immagini più brutte della storia del calcio italiano (per iniziare al meglio il nuovo anno). Un’immagine che è stata costruita sempre a causa di quel menefreghismo e di quel ‘poi vediamo’ che ormai da anni domina le scrivanie dei potenti del calcio nostrano. Dieci partite, sei disputate tra squadre avversarie e quattro tra membri della stessa squadra come nella più tradizionale partitella del giovedì. Partitelle svolte non nei propri centri sportivi bensì in grandi e storici stadi italiani: Dall’Ara, Franchi, Gewiss Stadium.

Il tutto orchestrato da quel sistema citato poc’anzi. Incapace di trovare una decisione definitiva e di affrontare un problema (quello pandemico) sorto ormai due anni fa. Un sistema dove le Asl dovrebbe giocare un ruolo alleato e non di antagonista. Un sistema che ci ha fatto ritornare di colpo a Juventus-Napoli dello scorso anno. Un sistema che ha saputo dare un definitivo (si spera) protocollo Covid-19 solamente quando il pasticcio ormai era stato compiuto. La Serie A, il paese dei balocchi: un luogo che equivale a vivere al di fuori della realtà.

Sandro Caramazza