Serie A: il Napoli a Udine per tornare campione

Ai partenopei basta un punto per laurearsi campioni d’Italia contro i friulani già salvi da tempo

Il Napoli e i suoi tifosi contano le ore che li separano dal terzo scudetto della propria storia, il primo dopo 33 anni di attesa. Dopo il match con la Salernitana terminato in pareggio, gli azzurri non vogliono più rimandare la festa e l’occasione arriva oggi contro l’Udinese, compagine che ha poco da chiedere al campionato a questo punto della stagione. A Udine basta un punto per la matematica dello scudetto dunque molti napoletani sono attesi in Friuli per seguire la squadra da vicino e molti altri seguiranno la sfida direttamente dal Maradona, dove sono stati allestiti dei maxischermi. Spalletti si affiderà all’undici tipo, fatta eccezione per Mario Rui ancora infortunato e rimpiazzato da Olivera, mentre Sottil cercherà di posticipare la festa azzurra potendo contare sul ritorno di Beto dal primo minuto.

Alessandro Fornetti