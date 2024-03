Serie A: il Milan agguanta il secondo posto in classifica

Tempo di lettura 1 minuto

Soffre il diavolo contro l’Empoli, ma ottiene il successo con il minimo sforzo ed ora testa al ritorno di Europa League

Arriva il sorpasso in classifica sulla Juventus, ma dopo una partita sofferta e giocata con poca testa e poche gambe. Molte critiche, in particolare per Luka Jović, evanescente, inconsistente in un ruolo che sappiamo non essere il suo. Un goal del solito Christian Pulisic al 40′ decide la gara. Seconda vittoria consecutiva per 1-0 (settima in stagione con identico risultato). Il Milan, rinforzato in estate con una discreta campagna acquisti, non sembra trovare quel cambio di marcia necessario per l’auspicato salto di qualità ed è forse questo che spinge tutto l’ambiente rossonero verso un ulteriore cambiamento auspicato dal Patron Gerry Cardinale (leggi qui). Giovedì servirà la massima concentrazione contro una formazione, quella dello Slavia Praga, abbordabile certo, ma con idee di calcio ben chiare e concrete.

Fonte foto: raiplay.it

Luigi A. Cerbara