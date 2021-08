Serie A: il mercato di Inter, Milan e Juventus

Le tre big hanno acquistato diversi giocatori, soprattutto le due milanesi. Quanto alla Vecchia Signora, il caso Ronaldo potrebbe aprire ulteriori scenari

Nonostante la grave situazione economica causa Covid-19, il mercato della Serie A è stato ricco di colpi di scena scoppiettanti. Le tre grandi Inter, Milan e Juventus hanno, chi più chi meno, ridefinito gli assetti delle rispettive rose con partenze dolorose e arrivi suggestivi. La protagonista è stata sicuramente l’Inter che ha deciso di dire addio a due pezzi da novanta come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, oltre al tecnico Antonio Conte. Trio sostituito rispettivamente da Denzel Dumfries, Edin Dzeko, Joaquin Correa e Simone Inzaghi. I cugini, sull’altra sponda del Naviglio, non sono stati sicuramente da meno, viste le cessioni di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu e gli arrivi di Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Pietro Pellegri e Olivier Giroud. Infine, quanto alla Juventus, la situazione sembra ancora in divenire soprattutto in ottica Cristiano Ronaldo. Intanto, oltre al ritorno di Max Allegri, la Vecchia Signora ha dato il benvenuto a Manuel Locatelli e Kaio Jorge.

Inter, squadra rimodellata

I campioni d’Italia hanno concluso ben quattro acquisti: Calhanoglu, Dzeko, Dumfries e Correa. Il turco è stata un’opportunità sfruttata dall’Inter per sostituire a zero lo sfortunato Christian Eriksen. L’inizio è stato più che promettente. Gli altri sono arrivati grazie alla cessione shock (economicamente) del gigante Lukaku. Un top player da 115 milioni fuori per tre ottimi giocatori da 42/43 milioni dentro. Operazioni di mercato che rendono l’Inter ancora la squadra da battere.

Milan protagonista

Per il ritorno in Champions dopo ben 8 anni di astinenza, i cugini del Milan non si sono di certo mantenuti sul mercato. Le scelte forti ma dolorose di Donnarumma e Calhanoglu sono state rilevate dagli acquisti di Maignan, Giroud, Florenzi e Pellegri. Quattro giocatori che daranno qualità ed esperienza ad una rosa piuttosto giovane come quella di mister Pioli. Sicuramente qualcos’altro arriverà dal mercato (centrocampista e trequartista) ma anche così i rossoneri possono sentirsi competitivi per la Serie A.

Juventus, occhio agli ultimi giorni

Arrivando alla Vecchia Signora, sono stati due gli acquisti, al momento, realizzati: il neo-campione d’Europa Manuel Locatelli e il giovane brasiliano Kaio Jorge. L’ex Sassuolo sarà quel play che alla Juventus è mancato tantissimo nell’ultimo anno. Giovane, forte e con margini ulteriori di crescita. Quanto al brasiliano, rimane ovviamente un oggetto misterioso, il quale dovrà essere scoperto nei mesi a seguire. Attenzione, però, al capitolo Ronaldo, la cui clamorosa partenza potrebbe aprire altri scenari.

Fonte foto: Sky Sport.it; Twitter; TuttoJuve

Sandro Caramazza