Serie A: il Crotone convince ma i tre punti vanno al Sassuolo

La partita finisce 4 a 1 per i padroni di casa: punteggio troppo severo per i calabresi, autori di una prestazione più che buona ma che non basta contro la qualità dei neroverdi

Al Mapei Stadium i ragazzi di De Zerbi, reduci da un pareggio con il Cagliari e una vittoria con lo Spezia nelle prime due giornate, si trovano di fronte una delle neopromosse della serie A 2020/2021, la quale ha racimolato solamente due sconfitte contro Genoa e Milan. I calabresi sono alla ricerca di punti prima della sosta, mentre il Sassuolo deve confrontarsi con le grandi aspettative che gravano su di lui quest’anno. Presenti 1000 spettatori allo stadio: 500 invitati dagli sponsor, 500 vecchi abbonati. Arbitra Pezzuto di Lecce.

Formazioni. I padroni di casa scendono in campo con il 4-5-1: Consigli tra i pali, Toljan, Chiriches, Ferrari e Muldur in difesa, Bourabia e Locatelli in mediana con Berardi, Defrel, Djuricic e Caputo davanti. Assenti Boga e Rogerio. Il Crotone invece si affida al solito 3-5-2-: Cordaz in porta, Magallàn, Marrone, Golemic in difesa, Pedro Pereira, Vulic, Cigarini, Molina, Reca a centrocampo, Simy e Messias centravanti. Assente Riviere, autore dell’unico gol siglato fin qui dagli Squali in campionato.

Primo Tempo. Inizio di partita molto tattico: il Crotone cerca di stringere il campo per arginare il possesso palla molto qualitativo del Sassuolo. La primissima occasione è proprio dei calabresi, con il nigeriano Simy che ruba palla a Chiriches in aria di rigore e la mette in mezzo, non trovando però il taglio di uno dei compagni di squadra. Il Sassuolo cerca di distendersi, cercando sbocchi nelle zone centrali e facilitando così il Crotone a trovare le contromisure: tant’è che anche i primi due calci d’angolo sono a favore della squadra calabrese. La formazione di mister Stroppa rimane compatta e il Sassuolo trova difficoltà a scovare gli spazi giusti, nonostante i piedi buoni dei suoi giocatori. Tuttavia, alla prima vera azione offensiva i neroverdi trovano la via della rete: lancio precisissimo di Locatelli, stop a seguire di Berardi – che per un attimo sembra perdere il controllo della palla ma che nonostante questo ne mantiene il possesso – e sfera alle spalle di Cordaz dopo aver scambiato al limite con Defrel, il quale devia leggermente la conclusione vincente del compagno. Il Crotone reagisce subito: la prima ammonizione è infatti per Vlad Chiriches, con il difensore reo di aver steso l’esterno calabrese Reca al limite dell’area. Sulla seguente punizione altra occasione per il Crotone, con Cigarini che colpisce però la traversa. La squadra di mister Stroppa continua a pressare in modo costante, mentre il Sassuolo cerca più lo spunto in contropiede grazie alla velocità dei suoi esterni. Al 33’ problemi per Chiriches: al suo posto dentro il turco Ayhan, uno dei nuovi arrivati durante il calciomercato. Il Crotone crea ancora occasioni da gol, l’ultima con la combinazione Messias-Vulic, il cui tiro viene però bloccato da Consigli. Dopo due minuti di recupero, alla fine del primo tempo il Sassuolo conduce per 1 a 0 ma è la squadra calabrese ad essere quella più convincente in campo, con almeno 5 occasioni da gol create nonostante la leggerezza sottoporta.

Secondo tempo. Dopo appena due minuti di gioco calcione di Bourabia a Cigarini e conseguente calcio di rigore per gli Squali. Simy non si fatte ipnotizzare: palla da un lato, Consigli dall’altro e 1-1. Il gol dà ancora più fiducia ai rossoblù, che continuano a creare occasioni: De Zerbi, per nulla soddisfatto, sostituisce così Bourabia con Obiang e Muldur con Kyriakopoulos. L’intuizione è quella giusta: proprio su un cross del greco appena entrato il difensore Pereira tocca con la mano in area di rigore: Pezzuto consulta il VAR e decreta il rigore. Dal dischetto si presenta Caputo, che riporta i neroverdi in vantaggio con un penalty perfetto. Dopo un gol annullato per fuorigioco a Djuricic la partita è più viva che mai: le azioni si susseguono da una parte e dall’altra, ma ad entrambe le squadre manca sempre la finalizzazione. Così mister Stroppa decide di usufruire dei cambi, vista anche la difficoltà dei suoi undici a trovare gli spazi giusti: dentro due punte vere come Dragus e Gomelt, fuori i due centrocampisti Vulic e Cigarini. La squadra si sbilancia troppo e in contropiede Caputo firma la sua personale doppietta: Berardi ruba un pallone a centrocampo, dà vita al contropiede e Caputo, tutto solo davanti a Cordaz, trova la rete con un pregevole tocco morbido. Partita in ghiaccio, ma c’è ancora tempo per il gol di Locatelli, che su una dormita della difesa avversaria segna la quarta rete e chiude definitivamente i conti.

Il Crotone, nonostante la terza sconfitta consecutiva, mostra progressi sul piano del gioco, impensierendo gli avversari molto più di quello che il punteggio possa far trasparire. La squadra di Stroppa sembra andare nella giusta direzione, e in questo senso un ultimo aiuto dal mercato non potrà che far bene. Il Sassuolo invece non ripaga le aspettative di chi attendeva una prestazione fondata sul bel gioco, ma riesce comunque a segnare 4 gol nonostante una partita non brillante, segno che la squadra è molto tecnica e colma di talento. Proprio le vittorie contro le piccole sono il tassello mancante che ha impedito lo scorso anno alla squadra di fare il salto di qualità e di sognare un piazzamento in Europa League.

Fonte foto: Corriere dello Sport

Fabrizio Scarfò