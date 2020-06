Serie A: Iago Falque e Pinamonti salvano il Genoa, con il Brescia è 2-2

Il Grifone va sotto di due reti poi recupera grazie a due calci di rigore, staccato il Lecce al terzultimo posto

Prima del fischio d’inizio la partita con il Brescia era vista in casa Genoa come una possibilità, in caso di vittoria, di prendere tre punti di vantaggio sul Lecce e, di conseguenza, sulla zona retrocessione. Visto il modo in cui è evoluto il match del Rigamonti però il pari ottenuto dai rossoblù nel primo anticipo della 28esima giornata di Serie A sa più di punto guadagnato che di occasione persa. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo il Genoa si rende subito pericoloso con Destro, ma poi è il Brescia a fare male: dopo dieci minuti infatti Sabelli si invola sulla fascia e mette in mezzo per Donnarumma, l’attaccante bresciano aggancia bene e conclude in rete all’angolino basso di sinistra. E’ 1-0. Non passano neanche tre minuti ed i padroni di casa raddoppiano, questa volta con Semprini bravo a battere Perin su puntuale suggerimento di Bjarnason. Incassato l’uno due il Genoa prova a reagire, costringendo il Brescia nella propria metà campo. Gli sforzi del Grifone vengono ripagati al minuto 38, quando Romero viene atterrato da Papetti in area e l’arbitro concede un rigore che Iago Falque trasforma con freddezza. E’ l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 2-1.

Nella ripresa Nicola tenta il tutto per tutto esaurendo tutte e cinque le sostituzioni a metà ripresa. Tra gli altri, subentrano anche Pandev, Schone e Sanabria. I rossoblù creano diverse occasioni, prima con Pinamonti, poi con Sturaro, infine con Pandev, senza però riuscire ad andare in rete. Il Genoa però non si scoraggia e a dieci minuti dal termine vede premiati i propri sforzi con un altro calcio di rigore, questa volta molto più dubbio del primo: il tocco di mano di Dessena infatti non sembra esserci, ma viene comunque punito da Irrati, che assegna il penalty trasformato tra le proteste da Pinamonti. Nel finale è il Grifone ad andare più vicino alla vittoria ma il fortino del Brescia regge. Finisce 2-2. I lombardi restano ultimi in classifica, i liguri invece escono dalla zona retrocessione portandosi a +1 dal Lecce terzultimo. La strada per la salvezza è ancora lunga e tortuosa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gazzetta.it)