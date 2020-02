Serie A, Genoa: dopo due vittorie consecutive ecco l’ostacolo Lazio

Il Grifone ha vinto le ultime due gare di campionato ma è ancora in zona retrocessione, domenica a Marassi arriva la squadra più in forma del campionato

E’ un periodo positivo per il Genoa di Nicola. La formazione ligure è reduce da due successi di fila, 1-0 in casa contro il Cagliari e 3-0 in trasferta contro il Bologna, che l’hanno portata -1 dal quartultimo posto che vale la salvezza (posizione ora occupata dai cugini della Sampdoria). Domenica all’ora di pranzo però a Marassi arriva la Lazio, seconda in classifica a -1 dalla Juventus e di gran lunga la squadra più difficile da affrontare in quest’ultimo periodo. Vediamo probabili formazioni e precedenti del match.

Probabili formazioni

Per il Genoa consueto 3-5-2 con Perin tra i pali, Biraschi, Masiello e Soumaoro (al posto di Romero infortunato) in difesa; Ankersen, Behrami, Cassata, Criscito e uno tra Schone ed Eriksson a centrocampo; in attacco in tre per due posti: Pinamonti, Sanabria e Pandev, con i primi due favoriti sul macedone che non ha ancora pienamente recuperato dalla contusione alla gamba rimediata nell’ultimo turno di campionato.

Per quanto riguarda la Lazio schieramento speculare, con Inzaghi che punterà sull’ormai consolidato 3-5-2, ma apportando alcune modifiche rispetto alla gara vinta contro l’Inter domenica scorsa. In porta sempre Strakosha; in difesa Acerbi, Radu e Patric al posto dello squalificato Luiz Felipe; a centrocampo sulle fasce ci saranno Jony e Lazzari (quest’ultimo in leggero vantaggio su Marusic nel ballottaggio), al centro il solito trio formato da Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic; in attacco Correa più di Caicedo per affiancare Immobile.

I precedenti

Quella di domenica sarà la sfida numero 50 tra Genoa e Lazio a Marassi. Nei 49 precedenti il bilancio è nettamente a favore del Grifone, 29 vittorie a 10, con 10 pareggi totali. Anche se restringiamo il campo ai match giocati in febbraio le statistiche sono dalla parte del Genoa, con cinque successi ed una sola sconfitta su sette gare. Dall’altro lato va ricordato che spesso nelle sfide tra queste due formazioni il fattore campo è stato ribaltato e che, soprattutto negli ultimi anni, i match tra Genoa e Lazio si sono decisi negli ultimi minuti. I bianco-celesti partono ovviamente con i favori del pronostico, ma è altrettanto evidente che quella di domenica sarà una partita molto più equilibrata di quello che la distanza in classifica tra le due squadre potrebbe far pensare.

Luca Missori

